Tragedia en el rodaje de Emily in Paris: murió el asistente de dirección mientras filmaban la quinta temporada

Esta semana los fanáticos de Emily in Paris gritaron de emoción cuando se conocieron las primeras imágenes de la quinta temporada de la serie protagonizada por Lily Collins, la cual llega a Netflix en el último mes del año. Sin embargo, de la alegría extrema pasaron a la tristeza absoluta, puesto que el equipo sufrió una dura pérdida. En las últimas horas, trascendió la noticia de que el asistente de dirección Diego Borella falleció a los 47 años mientras estaba en pleno rodaje en Venecia.

Una inesperada tragedia golpeó al equipo de Emily in Paris en pleno rodaje de su quinta temporada en Italia. Según el medio local La Repubblica, el italiano Diego Borella, quien trabajaba como asistente de dirección, murió el jueves 21 de agosto, alrededor de las 19 (hora local), mientras ultimaba detalles para filmar la última escena del día dentro del famoso Hotel Danieli, ubicado en Venecia. El hombre se desvaneció y no hubo nada que hacer. Personal de la producción rápidamente intentó reanimarlo, pero no tuvo éxito. Un médico local se acercó al lugar y constató la muerte, informando que probablemente murió de un ataque al corazón.

Diego Borella, asistente de dirección de Emily in Paris, murió durante el rodaje de la quinta temporada de la serie (Foto: Instagram @diego___borella)

“Nuestra ambulancia llegó a las 18:42. Los paramédicos del 118 continuaron durante un largo tiempo con los intentos de reanimación. Al final, todos los esfuerzos resultaron inútiles y, alrededor de las 19:30, se confirmó el fallecimiento”, informaron desde la Autoridad Sanitaria Local (USL 3) al medio Corriere del Veneto.

“Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de Emily in Paris”, sostuvo un portavoz de Paramount Television Studios en un comunicado que publicó la revista People. “Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este momento tan difícil”, finalizó.

Borella tenía 47 años; había estudiado en Nueva York, Londres y París y además de las artes audiovisuales, se dedicaba a la literatura (Foto: Instagram @diego___borella)

En cuanto a Borella, La Repubblica informó que tenía 47 años y había realizado su formación en Roma, Londres y Nueva York. Además del cine, se dedicaba a las artes visuales y a la literatura, donde había incursionado en la poesía y en los libros infantiles.

Por otra parte, el medio Corriere del Veneto también compartió las palabras de despedida del actor Mattia Berto, cercano a Borella. “Tengo muy buenos recuerdos de Diego. Era un joven apuesto, elegante y con estilo. La última vez que nos vimos fue en París, con su mejor amiga y la mía, con quien hablé el jueves: estaba destrozada. Diego tenía un gran sentido del humor, era brillante y talentoso. Su vida de joven quedó destrozada, y no hay muchas palabras para describirla. Solo una gran tristeza”, sostuvo.

Según trascendió, la producción pausó el rodaje de la quinta temporada de Emily in Paris Netflix

Por otro lado, el medio local Il Messaggero afirmó que Netflix suspendió temporalmente el rodaje de la serie en Italia, el cual comenzó el 15 de agosto y estaba previsto que finalizara el lunes 25 del corriente mes.

El detrás de escena de la quinta temporada de Emily in Paris

Respecto a la quinta temporada de Emily in Paris, esta semana Netflix anunció que llegará a la plataforma el 18 de diciembre. La misma estará situada en la capital francesa, pero habrá varias escenas en Italia. Esta nueva entrega constará de diez episodios y contará con el regreso de la mayoría del elenco original: Lily Collins como Emily Cooper, Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen, Lucas Bravo como el chef Gabriel, Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc y Lucien Laviscount como Alfie. Hasta el momento no se reveló si los recientes acontecimientos influirán en la fecha de estreno pautada.