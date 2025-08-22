La palabra de Kevin Costner luego de que una actriz lo denunciara por una escena de violación presuntamente improvisada

Kevin Costner quedó envuelto en un escándalo cuando en mayo de este año Devyn LaBella, una actriz doble de riesgo de 34 años, lo acusó de haberla obligado a realizar una escena de violación no guionada, no consensuada y dirigida por él en 2023, durante el rodaje de la película Horizon: An American Saga - Chapter Two, secuela de Horizon, An American Saga, Chapter One de 2024. Si bien desde el primer momento el abogado del protagonista de Danza con lobos (Dances With Wolves) negó categóricamente que eso haya ocurrido, ahora trascendió que el actor solicitó la desestimación de la demanda y argumentó que las acusaciones son “absolutamente falsas”.

De acuerdo a los documentos judiciales a los que accedió el medio TMZ, Kevin Costner aseguró que LaBella, que fue doble de la actriz Ella Hunt en el film, estuvo feliz tras el rodaje y que hasta le habría enviado un mensaje a un supervisor de la producción que decía: “¡Gracias por estas maravillosas semanas! ¡Te lo agradezco muchísimo! Aprendí muchísimo y gracias de nuevo. Me alegra mucho que todo saliera como salió. ¡Que tengas un excelente rodaje y sí, hablamos pronto!”.

Según trascendió, Kevin Costner pidió desestimar la demanda de la actriz y aseguró que las acusaciones son "absolutamente falsas" Evan Agostini - Invision

Representado por los abogados Marty Singer y T. Wayne Harman, Costner y también el resto de su equipo, negaron categóricamente las acusaciones de la actriz. Argumentaron que al final de la filmación “no hubo enojo ni resentimiento, solo entusiasmo y gratitud”.

Por otro lado, el medio también dio detalles de la versión de lo ocurrido en la escena en cuestión que presentó el director. Según informaron, dijo que ese día, LaBella filmó una escena con el actor Roger Ivens en una carreta cubierta. Estaban acostados uno al lado del otro y ella llevaba un vestido largo hasta los tobillos con pantalones cortos y una calza ciclista debajo.

Ivens le levantó el dobladillo del vestido y le pasó una pierna por encima del cuerpo, quedando por encima de ella. No obstante, aseguró que eso fue todo y que “no hubo desnudez, violación, sexo simulado ni contacto físico”. Asimismo, afirmó que aunque el vestido pudo haberse movido un poco hasta la altura de las rodillas, siempre permaneció por debajo de la cintura, mientras que las prendas que llevaba debajo “permanecieron intactos”.

la actriz Devyn LaBella demandó a Kevin Costner por presuntamente obligarla a hacer una escena de violación sin su consentimiento (Foto: Instagram @devynlabella)

En su declaración, el ganador del Premio de la Academia aseguró que las acusaciones de la mujer son “absolutamente falsas” y considera que es “profundamente decepcionante” que alguien que trabajó en su producción buscara avergonzarlo y dañar su reputación de esa manera.

En cuanto a la demanda de la actriz, que se hizo pública hace casi tres meses, según publicó la revista People, la misma fue presentada el 27 de mayo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Según argumentó LaBella, después de tres semanas en las que el rodaje fluyó de la mejor manera, le informaron que debía participar de una primera escena de violación “íntima, agresiva y dentro del guion” que, según sostuvo, se realizó con consentimiento y las medidas de seguridad requeridas. El problema, de acuerdo a lo que determinó, fue al día siguiente, cuando, sin aviso ni preparación, Costner habría agregado de imprevisto una escena en la que Ivens, quien no figura como acusado en la causa, debía abalanzarse sobre el personaje de Hunt y levantarle violentamente la pollera. Después de que la actriz principal presuntamente se negara a hacerla y abandonara el set, Costner le habría pedido a su doble que la reemplazara.

Kevin Costner en una escena de Horizon: An American Saga- Capítulo 1 Richard Foreman - Warner Bros. Pictures

LaBella argumentó que lo hizo sin consentimiento, sin saber que la actriz principal se había negado a actuar y sin la presencia de coordinadores de intimidad o especialistas en acrobacias. Afirmó que la dejaron “expuesta, desprotegida y profundamente traicionada por un sistema que prometía seguridad y profesionalidad” y que tras lo ocurrido, sufrió secuelas emocionales severas, entre ella insomnio, ansiedad y miedo a la intimidad. “Lo que me ocurrió destrozó mi confianza y cambió para siempre mi forma de desenvolverme en esta industria”, expresó en un comunicado que envió a People.

Luego de que la información se hiciera pública, el abogado de Costner negó las acusaciones y afirmó que la mujer dio su aprobación para la filmación de la escena para la que previamente habría ensayado con otro actor. Además, enfatizó que Kevin “siempre quiere asegurarse de que todos se sientan cómodos trabajando en sus películas y se toma muy en serio la seguridad en el set”.