Tras el cruce con Ceferino Reato, Diego Brancatelli mostró su recibo de sueldo

El panelista de Intratables demostró que su sueldo en la Municipalidad de Pilar es inferior a los que dijo su compañero Fuente: Archivo

17 de abril de 2020 • 17:47

El enfrentamiento entre Ceferino Reato y Diego Brancatelli tuvo un nuevo round. Durante la emisión del miércoles pasado de Intratables (América), Reato dijo que el periodista y militante kirchnerista cobraba $145.000 por su puesto como coordinador de la Secretaría de la Municipalidad de Pilar.

La respuesta de Brancatelli tardó unas horas en llegar y ayer mostró su recibo de sueldo en el que figuraba la suma de $60.000. Además, grabó un video en el que mostró cómo compraba mercadería para clubes deportivos de ese partido del conurbano. "No gano $145.000 ni $ 200.000. Sino $60.000" , tuiteó el panelista de Intratables.

"Anoche, como tantas otras veces, fui víctima de la mentira, la calumnia y el odio. A eso se lo vence con amor y la verdad. Las mentiras agotan. Pero duran poco", escribió Brancatelli en el comienzo del hilo de tuits junto a un video en el que mostró los tres recibos de sueldo como empleado municipal de Pilar.

La polémica se originó cuando ambos panelistas discutían la legitimidad del impuesto a las grandes fortunas que impulsa el gobierno de Alberto Fernández .

"Por eso decidí ponerle fin. Comparto con ustedes cuánto cobro en Pilar y qué decidí hacer con el sueldo mientras dure la pandemia", agregó Brancatelli en su tuit.

Durante la álgida discusión, Reato, además de sostener que Brancatelli cobraba "$145.000", por su puesto estatal, lo acusó de "nõqui" y de ser un "mafioso" porque lo invitó a pelear en la calle.

Al respecto, el periodista kirchnerista se defendió en Twitter y dijo: "No voy a aceptar que me digan mafioso. Mi arma es el amor. Nunca el odio ni el cinismo. Menos ñoqui. Laburo los 7 días de la semana". Y agregó que "lo tomo como de quien viene. La miserabilidad todavía en Argentina no se puede medir".