La sugerente foto de Sabrina Rojas y un exjugador en una cena íntima que despertó rumores de romance

Tras su separación del empresario Gabriel “Lechuga” Liñares en mayo del año pasado, muy poco se supo de la situación sentimental de Sabrina Rojas. Sin embargo, en las últimas horas, se viralizó una sugerente foto en la que se la vio cenar con un exjugador en el barrio porteño Las Cañitas y los rumores de que estaría en pareja nuevamente no tardaron en circular.

Sabrina Rojas y Lechuga estuvieron de novios durante dos meses (Foto: Captura TV)

Fue Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, quien este miércoles compartió la imagen en cuestión en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 220.000 seguidores. Allí, no solo mostró el momento de la velada romántica, sino que mencionó al misterioso caballero que habría conquistado el corazón de la modelo. “#Lanoticia: Sabrina Rojas y Pepe Chatruc cenando en Novecento”, escribió.

La foto de la velada de Sabrina Rojas junto a Pepe Chatruc (Foto. Captura Instagram/@gossipeame) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

Unas horas más tarde y desde Intrusos (América TV) brindaron más información al respecto. “Ya anticipaba que la cosa, por lo menos, hubo una intimidad de comer”, expresó Rodrigo Lussich al ver la fotografía, lo que le dio el pie a Paula Varela. “Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas... Ahí nació... Los muchachos se entretienen, ellos vienen compartiendo varias salidas, restaurant, comidas, son como un grupete”, aseguró.

En ese sentido, la periodista comentó: “No le escribí directa a Sabrina porque no quería que me lo baje, porque ya sé que es verdad”. Acto seguido, Lussich quiso saber si había algo más, a lo que la panelista adelantó: “Me dicen que a ella le gusta él. Y hace bien, porque fue compañero mío y te lo recomiendo. Sabrina, es muy amoroso el Chatruc... Él también comenta de ella. Lo de él es descartado porque Sabrina es una bomba”.

Paula Varela dio detalles del supuesto romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc (Foto: Captura TV)

“Este romance está naciendo, pero lo cierto es que ambos se gustan. También compartieron el fin de semana en el festival de cumbia La Mágica. Ella es muy cumbianchita. Lo arrastró a Chatruc ahí”, indicó Varela, que a la vez completó: “Está apresurado hablar de un romance, pero sí se gustan mucho. Ellos se conocen hace tiempo, pero no me animaría a decir que es noviazgo. Quizás es un touch and go, porque ella está disponible”.

A pesar de las pruebas que surgieron en las últimas horas, la protagonista prefiere mantener el enigma, aunque dejó algunas pistas para sus seguidores. Recientemente, Rojas interactuó con su público a través de la clásica “cajita de preguntas” de Instagram, donde no esquivó los interrogantes sobre su presente sentimental y su inminente regreso a la pantalla chica.

La respuesta de Sabrina Rojas días atrás (Foto: Captura Instagram/@rojassasi) Falotiche, Lucia Marta (Redactor)

Ante la consulta directa sobre si estaba soltera, la actriz fue tajante: “Soltera”. Sin embargo, la repregunta de un seguidor con más picardía, “¿Soltera sí... sola?”, dio pie a una respuesta que alimenta las versiones de su acercamiento con el exfutbolista. “A veces sí, a veces no”, disparó junto a un emoji de guiño.

Sabrina Rojas admitió que extraña la división de tareas de la casa que tenía con Castro cuando convivían (Foto: Instagram @rojassasi)

Pero estas declaraciones no fueron las únicas que llamaron la atención de los usuarios. A principios de este mes, Sabrina se sinceró sobre qué es lo que extraña de su matrimonio con Luciano Castro, con quien tiene dos hijos en común. En sus corridas del día a día, lanzó: "Cuando uno vive en pareja, se dividen las tareas. Es lo único que extraño del matrimonio”.