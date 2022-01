Tras el positivo de Lionel Messi, se hisoparon Los Palmeras: “Todos los test negativos”

Lionel Messi dio positivo de Covid-19 y la noticia impactó no solo en el mundo del fútbol, a los directivos del París Saint-Germain y ala familia del crack rosarino: también afectó a la industria de la música. Es que, días antes de confirmarse su contagio, el crack rosarino estuvo en un show del grupo de cumbia santafesina Los Palmeras.

De esta manera, los integrantes de la exitosa banda y todos los que estuvieron esa noche cerca del goleador argentino fueron considerados contactos estrechos. Y como consecuencia debieron someterse al correspondiente hisopado, para descartar cualquier tipo de contagio. Por fortuna, todos los test resultaron negativos.

Los Palmeras confirmaron que no tienen coronavirus

“Todos los test negativos”, escribieron en un historia de la cuenta de Instagram oficial de Los Palmeras. “Para muchos amigos que estaban preocupados”, agregaron. En la foto se puede ver claramente el certificado que corrobora que Rubén Héctor Deicas, el cantante del grupo, se sometió al test rápido de detección de antígenos Covid-19 y que el mismo dio como resultado “no reactivo”. Además, se indica aislamiento hasta el miércoles 5 de enero.

Todo el revuelo se originó porque el pasado 27 de diciembre Los Palmeras tocaron en la fiesta privada que organizaron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario. Allí estuvieron presentes los familiares y amigos del futbolista, que fueron deleitados por los integrantes de la histórica banda de cumbia con sus temas más conocidos. También tuvieron un detalle con el futbolista del PSG, a quien le dedicaron unas conmovedoras palabras.

“Ver tu sencillez nos mata”: Las palabras de Los Palmeras para Messi

“Un matecito que está todo personalizado y una bombillita. Un detalle para que nos recuerdes”, expresó Marcos Camino, integrante de Los Palmeras, al describir el obsequio. “Le agradecemos a Dios por esta posibilidad que tenemos de poder conocerte. Esto es una bendición para nosotros. Ya sabés que todo el mundo gira alrededor tuyo. Todos te queremos”, insistió Camino. Y cerró: “Ver tu sencillez, mata. Nunca pierdas eso”.

La Pulga no se quedó atrás y tampoco escatimó en elogios: “Para mí es un placer y un agradecimiento que estén acá, de verdad. Es una alegría, así que es un placer conocerlos”.

Sin embargo, lo que había sido una noche inolvidable para la banda se terminó convirtiendo en una verdadera pesadilla. Al temor por la posibilidad de haber contraído coronavirus, se le sumaron las críticas de los fans de Messi que los acusaron de haber contagiado al exjugador del Barcelona. Algo que también sufrió en carne propia el famoso DJ Fer Palacio, otro de los presentes en la fiesta.

Lionel Messi y el DJ Fer Palacio, en Rosario

La acusación contra Palacio llegó porque el DJ había estado previamente en los Coscu Awards, los premios organizados por el streamer Martín Pérez Di Salvo (Coscu), donde, en principio, se confirmaron dos casos de coronavirus. “Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento de ayer dieron Covid positivo. La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho. Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a sus familias y que se guarden en sus casas”, expresó Coscu.

Sin embargo Palacio asistió a la fiesta de Messi y Roccuzzo en Rosario, por lo que los usuarios especularon que él lo había contagiado. “¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes, estoy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié”, dijo en su descargo.

El descargo de Fer Palacio tras ser acusado de contagiar a Messi

Y continuó: “Me han llegado a poner ‘asesino’ por los mensajes. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Pero bueno, en fin, ayer yo me había hecho un estudio porque mañana tengo que viajar a Uruguay y no tengo covid, ahora se los muestro. Así que a todos los que me tiran las malas, un beso”.