Tras las críticas, Fer Palacio negó haber contagiado a Messi de coronavirus y dijo que lo acusaron de “asesino”

La noticia del positivo de coronavirus de Lionel Messi no solo revolucionó a su club, el Paris Saint-Germain, y a la prensa francesa, sino también a las redes sociales en la Argentina. Desde que se supo que el astro del fútbol estaba contagiado, sus fanáticos empezaron a especular con cuál podría haber sido su contacto de Covid-19 y todas las miradas apuntaron a Fer Palacio.

Lo cierto es que el capitán de la selección argentina invitó al famoso DJ a su fiesta en Rosario, donde tocaron Los Palmeras, y hasta se tomaron una foto juntos. Pero la acusación en contra de una de las figuras más resonantes de la escena musical del país llegó porque había estado previamente en los Coscu Awards, los premios organizados por el streamer Martín Pérez Di Salvo, donde en un principio se confirmaron dos casos de coronavirus.

“Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento de ayer dieron Covid positivo. La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho. Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a sus familias y que se guarden en sus casas”, expresó Coscu el pasado 27 de diciembre.

Contrario a lo sugerido por el streamer, Palacio estuvo en la fiesta de Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario, por lo que los usuarios especularon, luego de informado el positivo de La Pulga antes de viajar a París, con que él lo había contagiado.

El descargo de Fer Palacio tras ser acusado de contagiar a Messi

En redes sociales circularon todo tipo de mensajes en contra del DJ, muchos con tinte agresivo, por lo que él mismo decidió compartir un mensaje en su cuenta de Instagram. “¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes, estoy en tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié”, empezó en su descargo.

Ante sus 1,1 millones de seguidores, Fer siguió: “Me han llegado a poner ‘asesino’ por los mensajes. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Pero bueno, en fin, ayer yo me había hecho un estudio porque mañana tengo que viajar a Uruguay y no tengo covid, ahora se los muestro. Así que a todos los que me tiran las malas, un beso”.

El resultado del test de coronavirus de Fer Palacio Instagram @ferpalacio

Allí, Palacio mostró el certificado, donde figuraba el resultado “no detectable” de su hisopado, lo que descarta que el astro de 34 años se haya contagiado de él. Mientras tanto, Messi sigue aislado en Rosario, donde espera los días necesarios para dar negativo y viajar a Europa para reincorporarse al PSG.