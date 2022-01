La arriesgada promesa de Chano a sus seguidores: “Voy a atender llamadas”

Santiago Moreno “Chano” Charpentier demostró que es muy cercano a sus fanáticos en las redes sociales y le agrada interactuar con ellos. En esta ocasión, el cantante sorprendió con un anuncio que se llevó miles de reacciones en Twitter: prometió que dará su número de teléfono para conversar con sus admiradores.

“Esta semana me voy a comprar un teléfono y voy a tuitear el número para que me agreguen a grupos de WhatsApp y pinten videollamadas a cualquier hora”, dice el mensaje que revolucionó a los 765,5 mil seguidores del ex Tan biónica.

El cantante sorprendió a sus seguidores de Twitter tras declarar que dará a conocer su número telefónico Twitter

El tuit, publicado el 3 de enero en horas de la noche, ya superó los 41 mil Me gusta y tuvo más de mil retuits. Los comentarios y reacciones de los usuarios de Twitter no tardaron en llegar y muchas personas ya se están organizando para interactuar con el artista en caso de que cumpla con su promesa. “Preparados”, escribió una seguidora con la captura de un grupo de WhatsApp ya creado y con el título “Chano te amamos”, además del agregado del reconocido tema de Tan Biónica llamado “La melodía de Dios”.

Una seguidora reaccionó de manera positiva a la promesa de Chano y ya creó un grupo de Whatsapp Twitter

Recordemos que a finales de julio Chano sufrió una crisis nerviosa provocada por el abuso de sustancias. Estuvo muy grave pero con el paso del tiempo logró recibir el alta, tiempo en el que aprovechó a realizar algunas entrevistas y recurrió a las redes sociales como un lugar para descargar sus emociones y mantener un ida y vuelta con otras personas.

Asimismo, sus fans siempre aprovechan para enviarle los mejores deseos. Así fue el caso de una seguidora que expresó: “Gracias Chano al fin voy a tener alguien con quien hablar”. “Buena idea para despejar la cabeza cuando estás mal, acá se te banca siempre”, aseguró otra al demostrar su admiración hacia el artista argentino.

En cada tuit el cantante recibe cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores Twitter

Como si fuera poco, una hora después el compositor volvió a sorprender con más detalles: “Y lo voy a dejar prendido, pero silenciado y voy a atender llamadas random”. El mensaje generó más expectativas en sus aficionados y muchos de ellos le respondieron que estarán muy atentos: “Voy a ser la que te escriba todos los días, desde ya, perdón”, “Lo que daría hablar con vos”, “Me caigo y me levanto con esta noticia, gracias Chano”, entre otros.

El cantante aseguró que atenderá llamadas de todas partes del mundo y que dejará su celular encendido Twitter

De cara al 2022, el cantante expresó en el mismo medio que está listo para dejar el calvario del 2021 atrás y para recibir con los brazos abiertos el año que tiene por delante: “Gracias a Dios por resucitarme y gracias a la vida por dejar entrar mi música en ustedes. Una hermosa forma de eternidad. Feliz año para todos”, escribió el 1 de enero.

De esa manera, el autor de “Mecha” ya comenzó con los preparativos para una serie de recitales ya programados para los meses próximos. Según dijo en redes, los escenarios lo esperan el 8 de enero en Paraguay, el 13 en Las Grutas, el 15 en Daireaux, el 20 en Mar del Plata y el 21 en Pinamar.