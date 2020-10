Juariu, ¿quién sos?

Mientras todos dormían la siesta en su Tucumán natal, ella no se perdía ningún programa de chimentos, pero Intrusos (América) siempre fue su preferido. Ya de más grande, espiaba a los famosos en las redes sociales y se divertía descubriendo posibles romances y rupturas, canjes, intimidades del hogar y situaciones bizarras. Hoy Vicky Brauer dejó su trabajo formal hace apenas un mes, convirtió su hobby en su forma de vida y se luce en el programa Bendita, (elnueve).

Así, Brauer se transformó en Juariu. "En un inglés tucumanizado significa quién sos (who are you)", cuenta divertida a LA NACION esta detective de redes sociales. Pero, ¿qué hacía antes de ser Juariu? "Soy diseñadora grafica y hasta hace un mes trabajaba en una agencia que se llama Dinamarca y que edita elcanciller.com. Era jefa de arte y me animé a renunciar para tener un poco más de tiempo y darme una oportunidad. Hace tres años, dentro de la agencia empezamos a hacer como un canal de Instagram y cada día había un programa distinto. Mi jefe me pidió que hiciera un videíto de un tema que me guste, pero hablando en "tucumano", porque siempre me cargaban por mi acento, y como me encanta la farándula, se me ocurrió hablar de los famosos en Instagram cuando todavía no lo sabían manejar demasiado. Miraba quién seguía a quién, a quiénes le daban like, sus canjes. En un momento se me ocurrió hacerle un video a Jorge Rial porque en ese entonces no estaba yendo a Intrusos y lo reemplazaba Moria Casán. Como soy muy fan del programa reversioné la canción 'Vuelve' de Ricky Martín, para que Rial volviera al programa, que no era lo mismo sin él".

-¿Una canción fue la puerta de entrada a la tele?

-Sí, porque el video le llegó a Rial y me escribió para reunirnos y ver qué podíamos hacer para Intrusos. Casi me muero de la emoción. Nos juntamos con dos productores y empezamos a planear qué podría hacer. Durante un año estuve yendo a Intrusos todos los viernes, con mi columna de los famosos en Instagram. Todo lo que sucedió fue sin querer queriendo, nunca me imaginé trabajar en los medios. Simplemente lo hago porque me divierte.

-Upiteabas a los famosos...

-[Risas] En Tucumán, upitear significa meterse donde nadie te llama. Era un especio que no estaba cubierto que empezó como algo gracioso y me fue abriendo puertas.

-¿Algún famoso te bloqueó?

-Varios: El Polaco, Ivana Nadal, Naira Awada, Luli Fernández, pero Luli hace poco me desbloqueó.

Brauer descubrió el romance de Stefanía Roitman y Ricky Montaner, el filtreo de Florencia Vigna y Dante Spinetta, la crisis de Ximena Capristo y Gustavo Conti y muchos canjes bizarros. "Muchos me acusan de estar mucho tiempo al pedo, pero hoy es mi trabajo. Y no estaba al pedo porque trabajaba en relación de dependencia en una agencia durante nueve horas al día. Creo que desarrollé una habilidad y en vez de ver al famoso, miro lo que hay detrás. Me parece que ya me conozco todos los pisos de famosos y nunca me aburro porque el famoso se destaca siempre por alguna cosa bizarra. Es como un Gran Hermano", se divierte.

"Creo que desarrollé una habilidad y en vez de ver al famoso, miro lo que hay detrás" Crédito: Gentileza Juariu

-¿Por qué te mudaste a Buenos Aires?

-En 2014 mi novio vino a hacer la residencia de medicina en el Hospital Italiano. Los dos teníamos ganas de venir a Buenos Aires para vivir nuevas experiencias. Vinimos a probar suerte. Hoy Gustavo es mi marido, nos casamos hace dos años y es urólogo. Estuve en un programón que es Intrusos y ahora estoy en otro programón que es Bendita. No puedo creer estar sentada ahí, la generosidad de haberme dado ese lugar, lo bien que me hacen sentir mis compañeros. Me gustaría seguir mucho tiempo más, pero disfruto lo que sea que me quede porque en algún momento la cuarentena se va a terminar y hay varios panelistas que van a volver.

-¿Cómo vivís esta explosión de popularidad?

-Bien. Cuando ya no me divierta no voy a poder seguir. Con el tema de Ximena Capristo fue la primera vez que tuve un careo con Lourdes Sánchez. Lo que hago, lo hago con lo que ponen los famosos en Instagram, todo lo público. No me meto con lo privado. No hackeo celulares y mirá que me han mandado fotos prohibidas y muy comprometedoras de varios famosos, pero no publico eso, no me gusta. Yo estoy atenta a lo que ellos hacen público, siempre con humor y desdramatizando. Le pongo mi estilo, hago teorías conspirativas, juego con humor, sin faltar el respeto a nadie y sin bajezas. Lourdes, con toda su moralidad, me dice que me meto en el medio de una familia y ellos todo el tiempo hablan de la vida privada de las personas.

Hablar del cáncer sin miedo

-Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mamas y vos lo pasaste hace unos años, ¿cómo estás de salud hoy?

- Bien. Todavía estoy en tratamiento. Octubre me sensibiliza y me gusta que se hable del cáncer de mamas porque el 90% de las personas que lo detectan a tiempo se curan. Un día me palpé un bulto muy chico y fui inmediatamente al médico. No hay que asustarse porque uno asocia el cáncer a la muerte, pero se puede salir adelante y no hay que tenerle miedo. Ya en la ecografía me dijeron que había algo que no estaba bien, consulté a un especialista en mamas y a los tres días me operaron. Me focalicé en lo que tenía que hacer en vez angustiarme. Después me hice rayos y no tuve que hacer quimio porque mandamos a analizar el tumor a los Estados Unidos, en forma privada, y el estudio dio como resultado que no me servía hacer una quimio, porque lo mío era hormonal. Ahora sigo en tratamiento con dos medicamentos, todavía por dos años más. Cada tres meses me ponen una inyección que me mantiene menopáusica. La medicación puede suspenderse después de cinco años, si quiero tener hijos, y después se aconseja seguir unos años más. Me hago chequeos cada seis meses. Estoy bien, tranquila.

No hay que asustarse porque uno asocia el cáncer a la muerte, pero se puede salir adelante y no hay que tenerle miedo

-¿Y te gustaría ser mamá, en algún momento?

-Era todo tan incierto que decidí congelar óvulos porque no parezco pero tengo 34 años. En algún momento me gustaría ser mamá.

"Yo estoy atenta a lo que los famosos hacen público, siempre con humor y desdramatizando. Le pongo mi estilo, hago teorías conspirativas, juego con humor, sin faltar el respeto a nadie y sin bajezas" Crédito: Gentileza Juariu

