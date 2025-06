Tras semanas de rumores, Cande Molfese presentó a su novio con románticas imágenes en la playa

Después de su ruptura con Gastón Soffritti en mayo del año pasado, Cande Molfese sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales que volvió a apostar al amor. Recientemente, la actriz compartió imágenes de un viaje muy especial, en el que aparece acompañada por su nueva pareja. Como era de esperarse, las fotos no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron reacciones entre sus fans, que celebraron verla tan feliz.

Cabe destacar que, hace algunas semanas, la también influencer confirmó que estaba en pareja, aunque en ese momento prefirió mantener los detalles en reserva. Sin embargo, ahora decidió dar un paso más y compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que dejaron en evidencia la relación. La publicación no solo despejó la incógnita sobre la identidad de su nuevo compañero sentimental, sino que también mostró a Molfese en un momento pleno, relajado y feliz.

Cande Molfese mostró a su nuevo novio y sorprendió a sus seguidores (Foto: Instagram @candemolfese)

“Unas (fotos) de Río”, escribió la actriz al pie del carrusel de imágenes que publicó para sus casi ocho millones de seguidores. En la primera foto se la puede ver sonreír en la playa bajo el sol brasileño, mientras que la segunda imagen fue la que más repercusión generó: se los ve a ella y a su pareja de espaldas, abrazados y con bebidas en mano, mientras contemplan el atardecer desde el Pan de Azúcar. “Joaco y un atardecer”, describió Cande y dio a conocer el nombre de su novio.

Cande y su novio salen desde el mes de enero de este año (Foto: Instagram @candemolfese)

Sin lugar a dudas, la publicación actuó como una especie de presentación oficial de su nueva pareja, quien hasta entonces se mantenía en el misterio para sus seguidores y el público. Al compartir varias fotos íntimas, Molfese no solo confirmó el buen momento que atraviesa a nivel personal, sino que también dejó ver la seguridad con la que vive este nuevo vínculo.

Los detalles del nuevo amor de Cande Molfese

A mediados de abril, Cande Molfese había comenzado a dejar pistas en sus redes sociales que daban a entender que un nuevo romance estaba en marcha. Tras esto, la influencer Juariu recibió un mensaje que decía: “Averiguá quién es el nuevo chongo de Cande Molfese”, Y la respuesta no tardó en llegar.

Primero, una foto de la actriz en Mendoza encendió las alarmas: en el reflejo de un vidrio podía distinguirse una silueta masculina junto a ella. Poco después, una nueva pista apuntó al teatro, más precisamente a la obra Escape Room, en la que Molfese participó. Sobre eso, Juariu sugirió que podría tratarse del productor.

El día que Cande Molfese reveló que estaba de novia al aire de Perros de la calle

Días más tarde, fue la propia Cande quien se encargó de confirmar lo que muchos sospechaban. Lo hizo al aire en el programa Perros de la Calle (Urbana Play), cuando Andy Kusnetzoff propuso una consigna que implicaba reconocer públicamente a las parejas. La actriz, que al principio se mostró tímida, confesó: “Yo sí. Podría llamar a alguien”. La sorpresa fue total y sus compañeros no tardaron en reaccionar: “¡Nos lo venís escondiendo hace meses!”.

Sin revelar nombres, Cande Molfese decidió compartir algunos detalles sobre su relación. “Vengo desde enero, chicos, no es así nomás”, comenzó y agregó: “Conoció a todas mis hermanas, conoció a mi mamá, a mi papá no... Conoció a mi grupo de Violetta, pero no conoció a mis amigas del colegio”. “Me cuida, me quiere bien”, dijo con ternura. También, explicó que él no tiene redes sociales y lo definió como un hombre divertido, bueno y atento.