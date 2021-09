Tucu López confesó cuál es su secreto de seducción: “Creo que funciona”

El Tucu López estuvo anoche en Podemos Hablar (Telefe), el programa de Andy Kusnetzoff, y dio un paso al frente cuando el conductor soltó una consigna que le calzaba justo: “Pasen al frente los que consideran que tienen levante”. Es que el protagonista de Sex venía de blanquear su relación con la modelo Sabrina Rojas y, tras admitir que era un “tocado por la varita” en cuanto a su suerte en la seducción, contó cuál cree que es su máximo atractivo.

“Yo tengo mucha suerte, básicamente pasa eso; me pasan cosas que... por otro lado, es lógico, creo que hay un estereotipo que funciona”, planteó ante el conductor antes de explayarse: “un morocho, provinciano, de barba y que habla así”, soltó ante la risa de sus compañeros de set, nada menos que las cantantes Valeria Lynch y Luz Gaggi, la modelo Floppy Tesouro y el boxeador Brian Castaño. Kusnetzoff también le recordó otro aspecto positivo: “Y no comés harinas ni azúcar”, algo que López había contado previamente.

El Tucu López reflexionó sobre su atractivo en Podemos Hablar

Pero el aludido no se colgó de los laureles de sus conquistas. Tras decir “no entro en esa ni un poco”, tuvo que reconocer: “Nunca me costó estar con alguien que quería, pero siempre poniendo mucho huevo de mi parte para que eso sucediera”, contó antes de subrayar: “La palabra Sex Symbol no existe en mi idioma, y menos para referirme a mí mismo”, dijo quien también salió con la cantante Jimena Barón.

El blanqueo de su relación con Sabrina Rojas

Tras los fuertes rumores que los vinculaban y la confirmación parcial de Rojas, el Tucu López reconoció su nuevo vínculo: “Estoy muy bien, apostando a que el día a día siga estando copado. Si esto fluye y se convierte en algo más grande, serio y lindo, buenísimo. Va a durar lo que tenga que durar. Quizá toda la vida o quizá en 5 minutos me llega un mensaje de Sabrina diciéndome que repensemos el vínculo” analizó en una entrevista con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina.

Sobre el momento en el que se conocieron, López reveló: “Ella vino a ver Sex. Que nos hayamos conocido fue claramente una decisión del destino, y se dio en el momento indicado: Ella está separada de su exmarido, y yo estoy en un momento de soltería, encontrando el eje de mi vida”.

“Vi una bomba en la platea y dije: ‘¿Quién es esa mujer?’. Después, me di cuenta de que era Sabrina y aproveché una parte del espectáculo en la que yo vuelvo a invitar a alguno de los presentes. Fuimos con Diego Ramos hacia la mesa en la que estaba ella con sus amigas y, de repente, tenía a las amigas poniéndome aceite en el torso. Ella vino y se sumó”, rememoró el locutor, entre risas.

