La Voz Argentina: Luz Gaggi se defendió de los ataques que recibió en la final del programa

La subcampeona de La Voz Argentina, Luz Gaggi, respondió a las críticas que recibió por haber interpretado en la final del reality de Telefe una canción en inglés, más precisamente “Halo” de Beyoncé, y por haber elegido un repertorio para toda la competencia en el que solo interpretó dos temas en castellano: “El farsante” y “No importa la distancia”. “Yo no elegí la canción, no la discutí, no discutí por si era en inglés o en español”, aclaró la joven sobre la elección del tema de Beyoncé, que marcaba su despedida de los escenarios del certamen y que podía mover la aguja en los votos del público.

En diálogo con el programa Por si las moscas de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Gaggi aseguró haber leído esas críticas en Twitter e Instagram, por lo cual decidió contar su versión de los hechos.

“Muchos me criticaban porque cantaba en inglés. Para mí la final cerró perfecto como tenía que ser. Todos cantamos con nuestra imagen, con la imagen que nos imprimimos, en lo que estábamos más encasillados quizás”, expresó, y añadió: “Para mí cerró perfecto, Fran [Benítez] ganó como era él, y los chicos [Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza] y yo nos fuimos tal como éramos nosotros. Creo que todos nos pudimos ir felices, las cosas terminaron como tenían que ser”.

Por otro lado, Gaggi contó que en la final sintió una gran “responsabilidad” a la hora de representar a las mujeres, dado que, de obtener el premio mayor, se convertía en la primera figura femenina en ganar el certamen de canto. “Siempre traté de que si ganaba una mujer teníamos que ganar por la voz, aunque sí sentía una responsabilidad porque pasaron muchas compañeras antes que yo, y ser la última mujer... era un poco hacerlo por ellas y por mí”, remarcó la joven que se presentó en el programa interpretando “One and Only” de Adele y se fue con el equipo de Mau y Ricky Montaner, sus coaches durante todo su trayecto.

“Halo” - Luz Gaggi en La gran final de La Voz Argentina 2021

“Mau y Ricky encontraron su lugar en la competencia y en la Argentina”, remarcó Gaggi en la entrevista de radio. “Los comentarios [contra ellos] eran muy fuertes y realmente son personas de oro, lo que más me llevo es que son dos seres humanos hermosos y generosos y lo pudieron ver al final. Además ellos saben mucho, tienen visión y gracias a su visión yo pude llegar al lugar al que llegué. Yo no veía cosas en canciones que ellos sí”, destacó.

Las críticas a Luz en la final de La Voz Argentina

Enojo: los usuarios advirtieron que la selección de repertorio de Luz Gaggi fueron en su mayoría en inglés

El domingo pasado, cuando el cordobés Francisco Benítez se consagró como ganador del programa con el 44,3% de los votos, Gaggi era criticada por usuarios de Twitter. “Perdón, pero es La Voz Argentina y si Luz cantó una sola vez en español fue mucho”; “¿Una canción en inglés para la final? Me parece un gran error”; “Todo bien con Luz, la rompe, pero no entiendo por qué tantos temas en inglés”; “No puede ganar Luz si cantó como mucho dos o tres temas en español y se llama La Voz Argentina”; “Qué mal lo de Luz, sus compañeros cantaron todos en español”, fueron algunos de los comentarios vertidos en esa red social.

Cómo llegó Luz Gaggi a la final del programa

Luz Gaggi junto a Nicolás Olmedo, Ezequiel Pedraza y Francisco Benítez, el cuarteto finalista de La Voz Argentina TELEFE

Desde su presentación con “One and Only” de Adele, la joven de 19 años oriunda de City Bell se destacó por su gran caudal de voz y presencia escénica. El sueño de Luz siempre fue el de ser bailarina, pero a los 9 años ese anhelo quedó trunco cuando debió luchar contra una epifisiólisis femoral, con operaciones y rehabilitaciones para poder recuperar la movilidad. “Yo decía: ‘si no puedo bailar, ¿qué hago?’, entonces escuchaba mucha música, siempre escuché mucha música, y así surgió el canto”, contó.

“La Boca” - Luz Gaggi cantó junto a Mau y Ricky en La gran final de La Voz Argentina 2021

En las “Batallas”, Luz le ganó a Margarita López al interpretar “Someone You Loved” de Lewis Capaldi, y demostró que podía hacer propias todas las canciones, como el caso de “Billie Jean” en los “Knockouts”. En los “Playoffs” llegó su reversión de “El farsante” de Ozuna que fue tan extraordinaria que el propio intérprete puertorriqueño comenzó a seguirla en Instagram. “La rompiste”, le escribió el artista. Gaggi también brindó una gran performance con el cover de “Chandelier” de Sia.

En el momento de probar la fidelidad del público, Gaggi pasó la prueba. La joven, con el 44,9% de los votos, les ganó a Marcos Olaguibet y a Magdalena Cullen, y se convirtió en la única mujer en pasar a la final. Finalmente, en la gran gala, Luz obtuvo el segundo puesto, con el 27,9% de los votos, y se llevó un premio de medio millón de pesos.

LA NACION