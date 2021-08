Ulises Jaitt criticó a Thelma Fardin por sus dichos sobre Natacha: “Las falsas feministas”

Thelma Fardin habló de todo en un mano a mano en Los ángeles de la mañana (eltrece), y uno de los temas que profundizó fue el caso de Natacha Jaitt, la conductora y modelo que murió en febrero de 2019. La actriz reveló que el colectivo de Actrices Argentinas no pudo ayudar a la mediática porque estaban en ese entonces estaban “desbordadas”. Tras sus dichos, Ulises Jaitt salió al cruce y la defenestró en las redes: “Qué asco me dan las falsas feministas”.

En diálogo con Ángel de Brito, la actriz se refirió a las acusaciones del hermano de Natacha, quien siempre sostuvo que el colectivo de actrices no le brindó apoyo ni contención de la modelo cuando solicitó ayuda. “Yo no sé tanto del caso la verdad, porque fue muy en paralelo a mi momento de más exposición, y yo estaba totalmente desbordada”, dijo en un comienzo.

“Todas estábamos desbordadas; es algo que por supuesto nos duele, y nos encantaría siempre, en todos los casos, involucrarnos”, continuó Fardin. En este sentido, hizo hincapié en que cada caso es diferente y lo abordan según la circunstancias particulares: “Muchas veces nos dicen: ‘No se pronunciaron’, pero hay casos en los que la víctima te dice: ‘No quiero que tome la relevancia pública que tomó tu caso, porque no quiero que me hagan lo que te están haciendo a vos públicamente’”.

Thelma Fardin habló de Natacha Jaitt: "No pudimos apoyarla porque estábamos desbordadas" Captura de video eltrece

De Brito insistió y le remarcó que Natacha había expuesto sus intenciones: “En este caso, ella reclamaba públicamente que no le dieron bola”. Fardin volvió a aclarar que el contexto no colaboró con su pedido: “No conozco su caso en particular, porque para mí era el momento más difícil de todo lo que estábamos viviendo, y muchas veces me pasa que, aunque no fuera el momento más difícil, yo la estoy pasando mal y millones de veces me piden ayuda”.

El hermano de Natacha Jaitt salió al cruce tras oír la explicación de Thelma Fardin de porqué el colectivo de Actrices Argentinas "no pudo ayudarla" Twitter @ulisesjaitt

“Yo estoy de cara a un juicio, no me es gratuito. Y siempre que puedo, yo tengo la sensación de responsabilidad; no hay manera de contestar todos los mensajes que me llegan”, cerró Thelma. Luego de sus dichos Ulises expresó su enojo en Twitter: “Que asco me da Thelma Fardin. ‘Desbordadas’, claro pero con vos nunca estuvieron desbordadas, para salir en todas tus conferencias de prensa, Thelmita”.

La furia de Ulises Jaitt contra el colectivo de Actrices Argentinas

Ulises Jaitt estuvo muy activo en las redes sociales luego de la entrevista de Fardin, y recordó un tuit de su hermana, que data del 2018: “Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani, nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp, ahí tienen la verdad; solo fui un comunicado por escrito, no un ser humano”.

En el mismo mensaje Natacha les reclamaba qué había pasado con el famoso lema: “Tocan a una, nos tocan a todas”. Su hermano trajo a colación su tuit y redobló la apuesta tras los dichos de la actriz: “Por lo menos lo admitió, después de haber mentido el año pasado, cuando dijo que la ayudaron”.

“Thelma pidió ayuda y la ayudaron. Natacha pidió ayuda y estaban desbordadas. Linda sororidad la de Thelma Fardin y su colectivo discriminador. Qué asco estas falsas feministas”, cerró.

LA NACION