¿Shrek 5? DreamWorks publicó un misterioso twit e ilusionó a todos los fans del clásico animado

Un twit despertó los recuerdos y las infancias de quienes vieron al ogro verde en las salas de cine, dado que DreamWorks compartió un video de lo que podría ser Shrek 5, la próxima entrega de la saga. Este mensaje fue muy emotivo para los fans, que ya esperan ansiosos el nuevo lanzamiento de la casa productora. En un video de diez segundos, aparecen los hijos de Shrek y Fiona a los pies de la cama de sus papás con el siguiente mensaje: “F es por Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Familia, Muy Muy Lejano (Far Far Away)... ¿Continuamos?”.

Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre la quinta entrega, sobre todo a raíz de que, en 2018, el director ejecutivo de la productora Illumination, Chris Meledandri, anunció que trabajaría con DreamWorks y Universal para seguir con la franquicia del ogro y también para la secuela de El gato con botas.

Para el alivio de los seguidores que temen el cambio de sus personajes favoritos, se espera que trabajen nuevamente con el elenco original, con Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Díaz como Fiona.

¿Cuándo se estrenará Shrek 5?

Aunque la fecha de estreno todavía no ha sido confirmada (ni la realización de la película), los fans crearon todo tipo de teorías en redes sociales e incluso pronosticaron el día exacto, el 20 de mayo de 2023. Se decía que los productores preparaban la continuación de la saga desde hace tiempo para estrenarla en el año 2019 o 2020, pero la pandemia cambió todos los planes y la industria del cine fue una de las más afectadas.

La primera película fue un éxito tanto entre jóvenes como adultos y se estrenó hace 21 años, aquellos niños que acudieron a las salas de cine ya crecieron y todavía esperan el estreno de la quinta parte de la saga. La comunidad virtual corrió a Twitter en busca de respuestas, ya que el twitt de DreamWorks llenó de curiosidad a todos. Con la esperanza de que un anuncio oficial no diga lo contrario, los usuarios interpretaron el breve mensaje como que el estreno de Shrek 5 estaba por llegar.

Además, la noticia llega ante el reciente anuncio del regreso a la actuación de Cameron Díaz, lo que eleva la posibilidad de que pronto la veamos en las pantallas como Fiona.

Revelaciones sobre Shrek 5

Aunque el estudio no ha hecho una declaración oficial, la idea no suena tan descabellada. En 2004, cuando se estrenó la segunda entrega, el director del estudio dijo que el plan era hacer cinco películas y que el tema de la última se centraría en los orígenes del ogro verde. Jeffrey Katzenberg, ejecutivo de DreamWorks, explicó que en el último capítulo entenderíamos cómo Shrek llegó a ese pantano y la razón por la que esté ahí.

Más tarde, en 2020, el guionista Michael McCullers confirmó que había trabajado en el guion y que además lo había terminado. Con todas estas pistas y una fecha tentativa elegida por la comunidad virtual, parece ser que Shrek 5 podría ser una realidad, aunque también existe la posibilidad de que el twit haga referencia al estreno del Gato con Botas.