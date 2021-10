Un actor de El juego del calamar contó cómo el éxito de la serie le cambió la vida: “Ser famoso es difícil”

Una de las estrellas de El juego del calamar, O Yeong-su, contó cómo vivió el éxito de la serie de Netflix que cambió su presente por completo. Según aseguró el actor, luego de que la producción se consolidara como una de las más vistas a nivel global, su carrera y su vida personal dieron un vuelco. Su situación actual y su repentina fama le resultan tan surrealistas que ahora, se siente como “flotando en el aire” de felicidad.

Oh Il-nam tiene 77 años y, en la serie, interpreta a un anciano también conocido como Player 001. Su personaje se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos de la ficción por mostrar, con la evolución de la narración, distintas facetas, además de lograr superar desafíos mortales.

El actor comenzó su carrera en teatro en la década del ‘60. Luego, tuvo algunas escuetas apariciones en televisión: por ejemplo, protagonizó un episodio del programa surcoreano How Do You Play? Sin embargo nunca antes fue el protagonista de un éxito tan rotundo como el que vive la producción de Netflix.

“Me siento como si estuviera flotando en el aire. Me hace pensar que necesito calmarme, organizar mis pensamientos y contenerme en este momento”, expresó en una entrevista con medios locales y que replicó el sitio Ladbible. “Tanta gente me estuvo contactando, y como no tengo un representante que me ayude, es difícil para mí manejar el volumen de llamadas y mensajes que estuve recibiendo”, explicó.

Según reveló, ahora es su hija la que trabaja como una suerte de mánager suya. “Las cosas cambiaron bastante. Incluso cuando salgo a un café o a algún lugar así, ahora tengo que ser consciente de cómo me veo frente a los demás. Me hizo pensar que ser famoso también es difícil”, reconoció.

El juego de calamar, también estrenada como Squid Game en algunos países, cuenta la historia de un grupo de personas desesperadas, ahogadas por las deudas, que decide participar en un juego para niños. Lo que ignoran es que, de no ganar el millonario premio, el costo será sus propias vidas.

“Nuestra sociedad a menudo solo reconoce el primer lugar, como si todos los demás no importaran. Como si solo existiera el primer lugar y el segundo lugar no tuviera sentido”, reflexionó el actor sobre algunas ideas sobre la competitividad que aparecen en la serie.

Por último, indicó: “Pero a pesar de que el segundo lugar perdió frente al primer lugar, el segundo lugar también venció al tercer lugar. Así que todos son ganadores. Por eso creo que un verdadero ganador es alguien que está trabajando duro en las cosas que quiere hacer e intentando alcanzar un cierto estado en su interior. Siento que ese tipo de persona es un ganador”.