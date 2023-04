Carlos Maslatón contó cuánto cobra en C5N y Paulo Kablan lo cruzó: “No falte el respeto”

escuchar

Luego de que Carlos Maslatón revelara en su cuenta de Twitter cuánto gana por su participación en Duro de Domar (C5N), Paulo Kablan le respondió en la misma red social. En medio de toda la polémica por la información que compartió el analista financiero, el periodista de policiales lo cruzó y aseguró que muchos colegas tienen que vivir con un ingreso mucho menor.

Desde su llegada a la televisión, Maslatón dio de que hablar y no pasó desapercibido. El analista forma parte del panel del programa que conduce Pablo Duggan y allí da sus opiniones, las cuales a veces derivan en idas y vueltas con sus colegas.

Maslatón reveló cuánto cobra en C5N

A partir de esto, se generó una polémica en los últimos días cuando el economista reveló cuánto factura por mes por su participación en el ciclo televisivo. “Mis honorarios, facturados a C5N. Ante preguntas de numerosos foristas”, escribió y adjunto una imagen en la que se puede observar que recibió $500.000.

Luego de hacerlo, Maslatón recibió muchas críticas, especialmente de periodistas. El principal cuestionamiento que le hicieron fue una supuesta ostentación cuando otros trabajadores de televisión, y de otros medios, cobran una cifra mucho menor. Lejos de calmar las agua, el analista escribió una defensa que aumentó aún más la tensión: “A mí este ingreso simbólico me permite pagar el taxi ida y vuelta a C5N y pasar por un bar a la salida. Técnicamente, cubro los costos. Es carga pública”.

Los tuits de Carlos Maslatón que generaron polémica Captura

Este nuevo comentario también tuvo muchas repercusiones. Una de ellas fue la de Paulo Kablan, reconocido periodista de policiales. El exparticipante de MasterChef Celebrity se mostró duro con el economista a través de un tuit. “Carlos, sepa usted que me alegro que le paguen lo que necesita para el taxi y el bar”, comenzó irónico.

Luego, hizo referencia a la situación de los sueldos y, aunque sin nombrarlos, incluyó a otros miembros del panel de Duro de Domar en su argumento: “Pero créame que en esta noble actividad del periodismo, hay muchos, incluso sentados a su lado, que no les pagan taxi y trabajan muy bien aunque tienen que vivir con menos”. “No les falte el respeto”, cerró de forma contundente.

La respuesta de Carlos Maslatón a la crítica de Paulo Kablan Captura

El comentario generó mucha repercusión dentro de la plataforma. Dentro de las muchas respuestas que dejaron diferentes usuarios, algunos se pusieron del lado de Kablan y otros defendieron a Maslatón. Más allá de las posiciones tomadas, también hubo cierto grado de sorpresa por el tuit, ya que entre sus trabajos el periodista forma parte de Argenzuela, programa que se emite en el mismo canal.

Cuando parecía que el cruce se terminaba ahí, horas después el economista recogió el guante y respondió. En su último tuit, aseguró que “le pidieron” estar ahí y que no busca trabajo en los medios. “Kablan, estoy aquí porque me lo pidieron. Stopeo, no busco trabajo en los medios, lleva mucho tiempo y lo tomo como carga pública”, comenzó la respuesta. Por último, remarcó que la cifra que cobra es para cubrir los costos de su ida al programa televisivo: “Mas quiero pagarme los costos. Hablaré con los jerarcas de C5N, no quiero incentivar enfrentamientos sindicales. No soy comunista. Soy capitalista”.

