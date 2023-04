Cómo sigue la salud de Jorge Rial y cuáles son los pasos a seguir, según su médico personal

escuchar

Luego de que se conoció que Jorge Rial sufrió una descompensación durante sus vacaciones en Colombia, apareció la preocupación y comenzaron las dudas sobre qué ocurrirá con el conductor. Mientras continúa internado en un centro de salud de Bogotá, Guillermo Capuya, su médico personal, habló sobre la salud del periodista y explicó cuáles serán los pasos a seguir.

Sobre el final de una entrevista que le brindó a Buena tarde (C5N), el profesional de la salud valoró la resolución del personal médico colombiano para solucionar lo que él definió como “una situación compleja” que tuvo que vivir Rial.

Guillermo Capuya, el médico personal de Jorge Rial, viajará a Colombia para acompañarlo

Con respecto a los pasos a seguir, explicó que viajará a Colombia este domingo para evaluar al paciente y que desde ahí si se lo traslada a Buenos Aires o no. La idea en el corto plazo es que el conductor vuelva a la Argentina para continuar con el tratamiento y la evaluación en su país natal. “Uno quiere estar en casa”, asumió el médico. Además, agregó que podría ser trasladado con facilidad en un avión sanitario.

Sin embargo, sí dejó en claro que el viaje no se producirá en las próximas horas: “Hoy no lo trasladamos y mañana tampoco”, sostuvo el médico. Capuya indicó también que se encuentra en conversación con algunas aerolíneas para ver cómo conseguir una aeronave que lo traslade, aunque aclaró que si su cuadro evoluciona favorablemente “tal vez pueda viajar en un avión de línea”.

Anteriormente en la entrevista, el médico contó que Rial lo llamó desde la clínica después de sufrir la descompensación y que ya sabía que le iban a realizar un cateterismo. En el hilo del relato, recordó que hace unos meses el periodista se realizó un chequeo, concretamente en noviembre del 2022. “Le hice un chequeo anual de cardiología y laboratorio y estaba todo bien. La parte cardiológica estaba toda bien”, detalló con respecto a los resultados de los estudios clínicos.

El médico de Jorge Rial reveló que hace seis meses se hizo un chequeo cardiológico

En otro fragmento de la entrevista, Capuya se refirió a la posibilidad de colocarle un marcapasos al conductor, algo que ya se había analizado en 2020 cuando sufrió una descompensación durante una emisión de Intrusos (América TV). Dado que todavía no había podido ver el caso en detalle, el profesional de la salud se mantuvo prudente y no arriesgó posibles medidas: “Puede no tener que ver con esto un marcapasos”. De cualquier manera, le restó gravedad a la colocación del aparato, operación que se realizará este martes Mirtha Legrand, en caso de que sea necesario. “Tampoco es un tragedia. Es una moneda debajo de la piel con unos cables”, detalló.

El médico también fue consultado sobre si este incidente retrasa la vuelta del periodista a sus programas, que estaba prevista para el 8 de mayo. Ante esto, respondió que lo más probable es que ese regreso tenga que postergarse durante un tiempo.

Por último, valoró el viaje de las hijas de Jorge, Rocío y Morena a Colombia para estar con su padre. “Cuando necesitás a la gente, es importante estar ahí. Después muchas veces sabemos que los amigos del campeón desaparecen”, cerró el médico personal de Rial, quien posteriormente viajó a Bogotá para sumarse al equipo que lo atiende y trata.

