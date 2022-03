Pedro Almodóvar lanzó un lapidario comentario contra Will Smith por el escándalo en los Oscar

Luego de la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en los premios Oscar 2022, que asombró y conmocionó a todo el ambiente de Hollywood, el director español Pedro Almodóvar habló sobre el polémico acto y admitió que le generó un “absoluto rechazo”. “No se defiende ni protege a la familia a base de golpes, y no, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas”, reflexionó.

En una crónica que escribió para el medio Eldiario, Almodóvar reveló que él estaba muy cerca del lugar donde ocurrió la secuencia. “En los planos generales picados yo soy la cabecita blanca que se ve en la foto”, sostuvo.

El momento en el que Chris rock estaba presentando un premio y Will Smith le pegó

Respecto del primer sentimiento que le provocó el momento en el que Will Smith golpeó al reconocido presentador a raíz de un chiste que hizo sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith, introdujo: “Me produce una sensación de absoluto rechazo lo que vi y lo que oí”.

Por otro lado, el cineasta se refirió al posterior discurso que otorgó Smith luego del polémico momento y consideró que le pareció igual que “el de un predicador”.

En ese marco, Almodóvar hizo foco en el consejo que Denzel Washington le hizo al padre de Jaden, Willow y Trey, y que luego Will relató al recibir su estatuilla de mejor actor: “Ten cuidado. En tu momento más alto es cuando el diablo viene por vos”, le había dicho. Respecto de eso, el director opinó: “El demonio, de hecho, no existe”.

Will Smith rompió en llanto al dar su discurso, poco después de la bofetada que le dio al presentador de televisión Neilson Barnard - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Seguido a esa frase, reflexionó sobre el posterior debate que se trasladó en las redes sociales tras la polémica: “Fue un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver. Algunos agradecen que fue el único momento real de la ceremonia, se refieren a ese monstruo sin cara que son las redes sociales”. En ese sentido, opinó que “para ellos, ávidos de carroña, fue sin duda el gran momento de la noche”.

Por último, el director de Dolor y Gloria (2019) sostuvo que para él hubo otros momentos más importantes en la ceremonia y que ese episodio no debería marcar una gala tan importante que, sin dudas, quedará en la historia de los premios Oscar.

El descargo de los famosos tras lo sucedido

Otras figuras de Hollywood hicieron lo propio y se sumaron al debate. Entre ellos, Jim Carrey, quien dijo haberse sentido “asqueado” por la ovación que recibió el protagonista de “Soy Leyenda” cuando se le otorgó el premio.

Adam Sandler, cercano a Chris Rock y con quien compartió varias películas, ofreció su apoyo al comediante y dijo “amarlo” a través de Twitter además de no poder esperar para que empiece su gira. Por su parte, Amy Schumer, otra de las comediantes de la ceremonia, admitió sentirse “traumatizada”.

Incluso, la actriz de Batman Zoe Kravitz, quien se encontraba en primera fila en el momento de la bofetada, hizo un atrevido comentario. “Aquí una foto de mi vestido en los premios donde ahora aparentemente se agrede a gente en el escenario”, protestó en un posteo de Instagram.

Por su parte, la institución de las Artes y las Ciencias Cinematográficas varió su postura sobre el hecho con el transcurrir de los días. En primera instancia, había condenado el acto de “violencia” ejercido durante la gala, pero no más que ello. Luego, anunció la apertura de una “investigación formal” sobre el accionar del actor.

"La Academia condena todo tipo de violencia" escribió la institución en su cuenta de Twitter luego del hecho Captura TWI

Finalmente, en las últimas horas del miércoles, indicó haber iniciado procedimientos disciplinarios contra el “Príncipe del Rap”. Como si esto fuera poco, reveló también que luego del golpe a Rock, Smith fue invitado a retirarse del evento. Aun así, este último se negó a hacerlo.

En un comunicado, la Academia profundizó: “Las acciones del Sr. Smith en la 94ª entrega de los Oscar fueron un evento traumático y profundamente impactante para presenciar en persona y por televisión. Sr. Rock, le pedimos disculpas por lo que experimentó en nuestro escenario y le agradecemos su resistencia”.

Y cerró: “Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de otra manera”.