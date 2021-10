Bake Off: un participante puso las iniciales de Damián Betular en una lápida y generó polémica

Como cada domingo en Bake Off Argentina (Telefe) se desarrolla la gala de eliminación en la que un pastelero amateur deja la competencia. Para este desafío, tuvieron que hacer una “torta de terror” en la que Facundo decidió homenajear a Damián Betular con sus iniciales en una lápida.

Además de tener que estar decorada con elementos que asusten, la torta debía medir 12 centímetros y tener dos sabores como mínimo. Además, los pasteleros tenían que armar diez cake pops acordes para acompañar. Ante la mirada sorprendida de los concursantes, Betular agregó: “Los cakepops no son un accesorio, no los subestimen ni los dejen a último momento”. Junto a ese consejo, Pamela Villar sumó: “Necesito tortas firmes, estables, que los rellenos y bizcochos estén bien fríos para decorar”, y Dolli Irigoyen concluyó: “Hoy uno abandona la carpa, me imagino que tienen miedo, usen ese miedo para hacer una torta imponente”.

Cuando Facundo, el cordobés, presentó su torta, Paula Chaves, le advirtió a Betular: “La tumba tiene tus siglas”. Al leer el “DM” en una de las lápidas, el jurado preguntó: “¿Y esto?”. Haciéndose el distraído, el participante contestó: “Significa ‘descansa en paz, Dios Bendito’”, en relación al “RIP” que estaba sobre las iniciales. “Vos sabrás si me pasa algo, quedará en tu conciencia”, le contestó Betular. Más allá del ida y vuelta divertido, el jurado no fue benévolo con la torta de Facundo. “Los cake pops son horrorosos”, afirmó Betular. “Riquísima la torta en el interior, pero tendrías que haber trabajado más las lápidas con colorante, y pinceles para que realmente estén acorde”, agregó Dolli Irigoyen.

Celeste, la tercera eliminada

Tras quedar junto a Gianlucca entre los dos últimos puestos, Celeste fue la participante que tuvo que dejar la carpa del reality de cocina. “Soy muy llorona. Me emociona mucha haber pasado por acá. Descubrí que esto es lo que me apasiona. Haber tenido la posibilidad de cocinar todos los días es espectacular. Me voy feliz”, se despidió la participante. “Bake Off me dejó muchas cosas, todas positivas. Ahora voy a casa a estar muchas horas con mi hijo otra vez”, concluyó. Por otro lado, Kalia fue elegida por el jurado como “pastelera estrella de la semana” y se quedó con el delantal celeste.