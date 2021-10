Las fallidas tortas de Bake Off Argentina que desataron una lluvia de memes

Bake Off Argentina (Telefé) este martes tuvo de todo. Además de una prueba muy complicada, los participantes del reality de pastelería fueron blanco de memes en las redes sociales. Y es que tuvieron que preparar una torta mousse donde la gelatina era un factor fundamental. Sin embargo, en muchos casos no logaron cumplir con el desafío y los resultados finales fueron dignos de una avalancha de comentarios en Twitter. Sumado a eso, el jurado se puso muy estricto al momento de la devolución.

En el podio de lo peor de la noche se ubicaron Hernán, Gino y Gianluca. Los participantes no solo no convencieron al jurado sino que, además, en Twitter se burlaron de ellos. Muchos usuarios hicieron foco en las frágiles estructuras de sus tortas y publicaron divertidos memes.

Los Simpsons hicieron su aparición estelar en la red social con referencias a varios de su recordados capítulos: la torta del Señor Burns como bienvenida a Homero en un exclusivo club; la fallida preparación de Marge para la feria escolar y la pajarera para una muestra de arte fueron solo algunos de ellos.

Los Simpsons, la gran estrella de la noche cuando de memes se trató Twitter

Otros abrieron el baúl de los recuerdos y encontraron en la serie animada Pokémon un personaje que compararon con las tortas cuya estructura cayó por completo.

Varios personajes de otras series hicieron su aparición estelar Twitter

Uno de los memes más destacados de la jornada Twitter

Durante varios minutos, Bake Off fue tendencia en redes Twitter

La torta de Gino fue una de las más apuntadas por los usuarios de Twitter Twitter

Los memes estuvieron a la orden del día (Foto: Captura Twitter/@_camilamort)

Más allá de las devoluciones, el jurado le remarcó a los concursantes que deben “amigarse con la gelatina” a la hora de las preparaciones porque, de otro modo, van a seguir teniendo los mismos problemas a la hora de hacer una torta.

El polémico homenaje a Damián Betular y el nuevo eliminado del programa

Como cada domingo en Bake Off Argentina se realiza la temida gala de eliminación. Los participantes dejan todo en una prueba de alta exigencia para satisfacer a los jurados, lograr una buena devolución y seguir en competencia por, al menos, una semana más. En el último reto debieron preparar una “torta de terror” de 12 centímetros de dos sabores distintos y, para acompañarla, le sumaron diez cake pops.

El jurado de Bake Off Argentina y su conductora ADRIAN DIAZ BERNINI

La creatividad es muy valorada en el certamen, por lo que Facundo intentó apelar a la decoración para ganar el desafío. La inscripción “DM” en una de las lápidas que usó para la torta hizo creer que se trataba de un homenaje a Damián Betular, pero rápidamente el concursante se encargó de desmentirlo. “Significa ‘descansa en paz, Dios Bendito’”, le explicó. Ante esta respuesta, el pastelero le respondió con mucho humor: “Si me pasa algo quedará en tu conciencia”.

Más allá de ese cómplice ida y vuelta entre ellos, en las redes opinaron que no se trató de algo para nada gracioso.

Lamentablemente, su decoración no alcanzó y sus cake pops fueron catalogados como “horrorosos”. No obstante, ese error no pesó lo suficiente ya que, en comparación con sus contrincantes, su preparación en términos generales fue buena. La eliminada de la jornada fue Celeste.