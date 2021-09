Bake Off Argentina: en una noche llena de nervios, adrenalina y muchas lágrimas, un participante quedó fuera de juego

Después de una semana con múltiples desafíos técnicos y creativos, llegó la primera gala de eliminación de la tercera temporada de Bake Off Argentina. En esta ocasión, los aspirantes a quedarse con el título del mejor pastelero del país debieron enfrentarse a la prueba más difícil al tener que preparar una torta candy de 20 centímetros de altura.

“Finalmente llegamos al día domingo, al día más importante de la semana. Uno de ustedes se consagrará como el pastelero estrella de la semana pero también tendremos a quien deberá abandonar la competencia”, adelantó Paula Chaves abriendo una nueva jornada en la carpa más famosa del país. Tras aclarar que en ese desafío los participantes debían estar a la altura, la conductora remarcó la literalidad de sus palabras. “Van a tener que hacer una torta doble altura con decoración estilo candy. Deberá medir 20 centímetros de altura y 16 de diámetro. Deberá tener dos rellenos y tres variantes de estilo candy en la decoración. Tienen que realizar las golosinas también”, advirtió ante la mirada atónita de los competidores.

Mientras que Hernán, Facundo y Celeste contaban con el beneficio de tiempo extra por haber ganado las distintas pruebas semanales, el resto de los concursantes mostraron su nerviosismo ante semejante tarea. “No había algo más fácil, por favor”, se quejó Carlos, al tiempo que Gabriel se preguntaba cómo hacer para que no se le caiga la torta.

Con el reloj en marcha, los pasteleros amateurs pusieron manos a la obra durante dos horas y media. Tiempo en el que pasó de todo: desde tortas desmoronadas y rellenos derretidos hasta decoraciones sin terminar provocaron la ira y el llanto de varios. Mientras que la mayoría tuvo problemas con la altura solicitada, a Gisela el bizcocho no se le cocinaba y Silvina tuvo un percance con el relleno que pudo solucionar gracias a los consejos de Damián Betular.

Sin embargo el momento más tenso de la noche ocurrió cuando Hernán, uno de los favoritos, entró en una crisis de llanto y se quedó casi sin aire al ver que su preparación se partía a la mitad cuando estaba a punto de meterla en el abatidor. “Vine a ganar porque soy competitivo y exigente, pero la vara tan alta me mete presión”, advertía minutos antes quien tenía en mente hacer una torta de vainilla con buttercream de chocolate y frutos rojos. Hasta que, sin imaginarlo, la tragedia que casi lo deja fuera de juego lo desencajó. “Me estoy sintiendo muy mal, me quiero ir, te juro”, expresó el arquitecto con lágrimas en los ojos.

Ante su estado de angustia, nervios y mal humor, Pamela Villar fue la primera en acercarse a su estación. “No quiero que decaigas, eh, tranquilo”, le decía la jurado intentando calmarlo. A su torta desmoronada se sumó un plato roto que terminó por hacer estallar al participante. “Me siento descompuesto. Me falta el aire, me falta el aire. Estoy saturado, nervioso, mal. Me quiero ir”, repitió una y otra vez llamando la atención de Dolli Irigoyen, quien con sus indicaciones comenzó a guiar a Hernán para que recupere la calma y su preparación.

La que entró en pánico después fue Gisela, que empezó a ver cómo el relleno de su torta se escapaba por el costado. “Intento mantener la calma pero es volcán todo el relleno y hace 15 minutos que está en el abatidor. Encima no sé si llego a los 20 centímetros, se me empezó a desmoronar todo”, confesó entre lágrimas, mientras Betular intentaba consolarla. “Tranquila, respira”, indicó Chaves quien al ver la situación se acercó de inmediato a la isla.

“Tenía toda la ilusión de poder hacer algo bien y se me vino abajo. Me frustra no poder llevar a cabo algo que pensé que estaba acostumbrada a hacer. Un volcán de lava hice, no tengo forma de salvarlo”, agregó la participante en un mar de llanto y bronca.

¡A probar se ha dicho!

Bake Off - Gala de eliminación Prensa Telefe

Cumplido el tiempo, llegó el momento tan esperado de la noche: el de la degustación. El primero en pasar con su torta de vainilla -rellena con crema, frutillas y mascarpone de dulce de leche decorada con Cake Pops y juguetes- fue Carlos, quien mostró estar muy contento con el resultado aunque fue inevitable no sentir nervios, ya que “ese pasillo es interminable”. Mientras Betular rescató la frescura de la receta y el espesor de las capas, Irigoyen lo felicitó por integrar nuevamente el podio de los mejores del certamen.

La segunda en pasar al frente fue Belén, quien tuvo una noche bastante accidentada. “No estoy conforme para nada, quedó horrible, no es lo que tenía pensado”, lanzó enojadísima. Mientras el jurado la medía y constataba que su bizcocho de chocolate y ganache de banana no cumplía con la altura indicada, Villar rescató la humedad del bizcocho, aunque le faltó relleno y prolijidad.

“Quiero una cara más alegre porque lograste armar una torta difícil”, interrumpió Irigoyen a modo de reto mientras advertía que el relleno no llego a enfriarse. “Este lugar es de aprendizaje, lo vas a ir logrando de a poco”, agregó al tiempo que la participante rogaba que haya una próxima oportunidad.

La torta de Gianlucca no llegó a la altura que indicaba la consigna del desafío Prensa Telefe

Por su parte, Gianlucca aclaró que su receta de base de manteca de maní, chocolate y banana no estaba prolija pero que tal vez les podía gustar”. “Faltan cuatro milímetros pero vamos a decir que está. ¿Qué te paso que no pudiste enmascarar toda la torta? Te usaste toda la crema para darle altura”, lo retó la chef más estricta del jurado. “Si vas a hacer una torta naked (desnuda) es toda desnuda no por la mitad. Hay mil de opciones para no darse por vencido, por lo menos en esta carpa”, advirtió Betular sobre esta apuesta del participante que no llegó a hacer su decoración Galaxy.

La cuarta participante fue Gisela, quien pasó adelante con su relleno de crema mascarpone y dulce de leche sin esperar ningún tipo de halago. “La voy a medir por protocolo. Te hubiera ido genial en la prueba de desnivel”, bromeó Betular viendo que el bizcocho no cumplía con los requisitos necesarios. Lo peor ocurrió a la hora del corte, cuando la torta se rompió en pedazos. Insalvable, la participante ya se veía con un pie afuera aunque Villar rescato el sabor, los colores y la idea original.

Quien se mostró cien por cien seguro a lo largo de toda la jornada fue Emiliano, que presentó una torta amarilla y naranja con chocolate blanco, frambuesas y tabletas espirales de chocolate. Tras halagarle la paleta de colores que utilizó, Villar expresó: “Estoy muy contenta con tu torta. Me gusta la elección de sabores, las chispitas y el granizado que le da un toque de acidez y corta con lo dulce. Te felicito”. “Yo estoy esperando la torta de comunión en cualquier momento”, bromeó Betular en referencia a los colores que usó.

En el caso de Silvina, su torta de limón con ganache de chocolate blanco y dulce de leche no estaba linda pero sí estaba rica, y además logró superar la altura solicitada sin inconvenientes. “De sabores impecable, te falta perfección en la terminación pero lográs sabores únicos”, la felicitó Irigoyen. La única crítica se la hizo Betular que le pidió que no use más chocolate en sus preparaciones.

“Lo que sufrí con esta torta es terrible. Hace seis meses que hice mi primera torta en mi vida. Jamás se me cruzó por la cabeza hacer una de 20 centímetros, y mucho menos en Bake Off”, comentó Gabriel mientras caminaba con su torta de chocolate y almendras con ganache de mandarinas y crema inglesa rumbo a la devolución.

Si bien Betular rescató el sabor de los rellenos, se decepcionó cuando encontró cuatro palos de brochette sosteniendo las distintas capas. “Los rellenos están ricos, lástima los cuatro palos. Avisamos que no iban, es trampita”, sostuvo el experto. Tras excusarse con un “no me di cuenta”, el taxista continuó con una picardía: “Dijo no quiero palo en el medio sosteniendo… El mío no estaba en el medio”, bromeó.

A pesar de la difícil gala que tuvo, Hernán terminó haciendo un buen desempeño en la carpa. “Si no te hubiera visto, no creería todo lo que pasó. Tratá de tomar fuerza de lo que vas logrando, no de lo que te falta”, le dijo Villar, quien advirtió que su torta tampoco llegaba a la altura. “Traté de contenerte porque la mejor manera de aprender es prueba y error”, acotó Irigoyen mientras Betular le recordaba que en la vida real los pasteleros trabajan bajo presión.

Kalia defendió su creación cubierta de glasé con emojis, bolitas y granas con su habitual labia. “Esta deliciosa de verdad. Es un bizcocho de banana delicioso”, comentó mientras Irigoyen le pedía que deje de hablar. “Es más un budín que una cake, pero está sabroso. En el decorado no está todo logrado, no parece un trabajo tuyo”, señaló la reconocida chef. “La presentación no me gusta nada. De una persona que se dedica al arte como vos esperaba mucho más”, agregó Betular.

El que sí se mostró súper orgulloso de su bizcocho de vainilla con ganache de chocolate negro y blanco y un cordón de golosinas hechas de pasta fue Gino. Tras ser uno de los pocos que respetó la altura, el jurado destacó la gama de rosas y bromeó con la graciosa combinación de su estilo gauchesco. Por su parte, Paula presentó la receta con butter de limón y mermelada de frutos rojos más bajita de la competencia pero convenció por el buen corte y la combinación de sabores. Ximena también quedó conforme con su torta arcoíris, de hecho el jurado rescató “la explosión de colores” y la humedad del pastel.

En la misma línea, Facundo se llevó elogios por las paletas de colores elegidos, aunque un palito de brochette perdido en su bizcocho de chocolate relleno de cerezas le jugó una mala pasada. La torta de vainilla con butter de arándanos y con macarones y chocolates de decoración de Celeste fue halagada por la altura, aunque fue difícil de cortar por la cobertura de chocolate tan gruesa. Sin embargo, el jurado coincidió en que la receta transmitió a la perfección su espíritu alegre.

Quien debe abandonar Bake Off es…

Después de las arduas devoluciones, llegó el momento más complicado de la noche: tomar una decisión. En una amena charla de té, el jurado deliberó sobre lo que probó minutos antes y se puso de acuerdo sobre quiénes fueron los más flojos de la jornada.

“Hoy hay pasteleros que les fue muy bien en esta prueba pero muy mal en la semana y eso hace que tres o cuatro estén en la cuerda floja”, lanzó Betular mientras Irigoyen coincidía en los altibajos de los participantes.

Ya con una decisión tomada, los tres jueces volvieron a la carpa y la conductora fue la encargada de anunciar las decisiones finales. “Sin duda, este es uno de los momentos más complicados. Hoy uno de ustedes tiene que abandonar la carpa. Pero empecemos por la parte más linda. Voy a llamar a Facundo y Emiliano”, dijo Chaves a punto de entregar el título de “pastelero estrella de la semana”.

“Emi, nos demostraste que sos muy prolijo, muy bueno. Otra torta muy linda de tu estilo”, comentó Betular. “Facu, tuviste una muy buena semana, y hoy coronaste con la torta candy. El pastelero estrella de la semana es… Emiliano”, gritó el pastelero emocionado. “Estoy chocho, no lo puedo creer. Muchísimas gracias, no me lo esperaba”, confesó el joven feliz.

Sin embargo, la alegría duro poco cuando Chaves llamó al frente a los peores de la noche: Gisela, Gabriel y Belén. “Gisela, se nota que te gusta la pastelería, pero también se nota que necesitas un poco más de confianza para que no suceda en el resultado lo que vimos en la semana”, expresó Villar. “Belén, tuviste muchos altibajos. Tendrías que tomarte un tiempo más antes de las elaboraciones para decidir cuál es el camino”, señaló Irigoyen. “Gaby, fue una semana que empezó un poco compleja. Hoy la torta estaba bien ejecutada pero los palos opacaron el resultado”, remató Betular.

Luego de un corte interminable, por fin llegó el veredicto. La primera salvada de la noche fue Belén que no paraba de agradecer al jurado sin poder creerlo. “Quien continua en la carpa de Bake Off es… Gisela”, continuó la conductora dando a conocer el eliminado. “Me la vi venir y el resultado es justo”, confesó Gabriel, el primer expulsado de esta tercera temporada.

Tras asegurar que nunca soñó con estar en este reality, el taxista advirtió que se va feliz y escuchó muy atento las palabras de despedida del jurado. “Te felicito por haber participado. Me encanta que estés acá, que puedas expresar tu creatividad a través de las tortas y por qué no, convertirte en el primer taxista pastelero”, señaló Villar. “Gabriel, qué lindo fue conocerte. Yo creo que vas a seguir con esta pasión para tu familia, para tus amigos y por qué no además de la changa del taxi, que empieces a vender tortas a los vecinos”, sostuvo Irigoyen. “Si vos estás acá es por algo. Te tenés que ir con una alegría muy grande. Berisso va a tener un pastelero maravilloso, estoy seguro, y andá por ese sueño tan grande que seguro que lo tenés”, concluyó Betular.