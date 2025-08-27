Un periodista de El Chiringuito fue embestido por un toro en una corrida

Un periodista de El Chiringuito de Jugones llamado Alfredo Duro fue embestido por un buey en una tradicional corrida en la festividad de San Sebastián de los Reyes. En las imágenes que compartió el propio programa de televisión, se pudo observar cómo fue el momento del impacto. Afortunadamente, el trabajador de prensa se encuentra fuera de peligro.

Todo comenzó el lunes por la mañana, cuando Duro participaba en el evento y se chocó contra una de las maderas ubicadas a los costados del circuito, se desorientó y cayó al piso. En ese momento, justo apareció la gran manada de toros y bueyes, quienes se acercaron corriendo a toda velocidad y lo alcanzaron. Recibió una cornada, al instante fue arrollado por un buey y generó desesperación entre los espectadores.

Con respecto al video del accidente, en el programa detallaron cómo sucedieron los hechos. “Se va a ver cómo le va a dar uno de los bueyes”, comentó un periodista; mientras que otro dijo: “Él se desestabiliza con parte de la talanquera en parte del recorrido y se cae, se le ve que se la ha caído el teléfono también”.

Así se vio el impacto desde otro ángulo captado desde la tribuna

Rápidamente, los médicos ingresaron al sector para darle los primeros auxilios a Duro, quien estaba tirado y sangraba en el medio del corredor. Él permaneció acostado durante varios minutos antes de que el personal de salud lo ubicara en una camilla y lograra trasladarlo en una ambulancia a un hospital.

Como consecuencia, Alfredo tiene varias costillas rotas, una conmoción leve en la cabeza y una herida que requirió seis puntos de sutura. Cabe destacar que, junto a él, otras seis personas terminaron con heridas debido a la jornada inaugural del festejo, que cada año congrega a cientos de espectadores.

Desde la cuenta oficial de X de El Chiringuito TV compartieron un video de Alfredo desde el Hospital La Paz, donde se encuentra internado. “¿Qué tal buenas noches", comienza. “Bueno, tranquilidad, estoy francamente bien. Esto es una pequeña ayuda para el tema del oxígeno, pero no me lo voy a quitar por si pasa una enfermera, para que no me eche la bronca”, continuó.

El mensaje del periodista desde el hospital

En relación con el accidente, dijo: “Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia. Se acabó ahí. No puedo toser ni reírme. He sentido el topetazo y que caía. Que una cara muy grande había impactado conmigo".

“Tengo varias costillas rotas y una conmoción ligera en la cabeza, con un corte de seis puntos de sutura. Y teóricamente mañana se me puede dar de alta y volver a casa. Muchas gracias por todos los que se han preocupado, y los que no lo han hecho, también”, concluyó.

El mensaje al periodista desde la cuenta oficial de X de El Chiringuito (Foto: X @elchiringuitotv)

En las últimas horas, desde X compartieron una foto del periodista en silla de ruedas con un ramo de flores en la mano. “Nuestro @alfredoduro1 ya ha recibido el alta. Ahora toca descansar y recuperarse. Un fuerte abrazo, amigo”, escribieron.