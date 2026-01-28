Wanda Nara y la China Suárez también se enfrentan en TV; Casella cada vez más cerca y las novedades de GH

Enero fue un mes para el olvido, televisivamente hablando. El calor, las vacaciones y la falta de una programación atractiva hicieron que el rating fuera más bajo que el del mismo período del año pasado. La ausencia de grandes producciones, sumada a la falta de temas atractivos que nutran a los más de 20 programas de panel, hizo que los números literalmente se desplomen. Quizás por esto, los canales se apuraron a anunciar lo que será la programación de febrero, que se viene con novedades y esperados regresos.

El lunes 2 de febrero, a las 21.15, eltrece estrenará el primer capítulo de Hija del fuego, protagonizada por la China Suárez. Luego de los buenos resultados que le dio la repetición de El encargado, el canal que comanda Adrián Suar apuesta de nuevo a la ficción con otra serie de Disney+. En Hija del fuego: la venganza de la bastarda, un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Suárez), una mujer que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece. Grabada principalmente en San Martín de los Andes y en algunas locaciones de Buenos Aires, la historia está protagonizada además por Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido y Jerónimo Bosia, entre otros.

Tiempo de descuento para Beto Casella, que se prepara para debutar en elnueve NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV�

En América, el próximo lunes se verá el regreso de Sergio Lapegüe a su ciclo matutino Lape Club Social Informativo y, una semana después, retomarán su rol en la conducción de sus respectivos programas Pamela David, Mariana Fabbiani y Yanina Latorre.

Además, a mediados de mes llegará el nuevo programa de Beto Casella a la pantalla de América. El ciclo —aun sin nombre oficial, se presume que será BTV— contará con varios panelistas que eran parte de Bendita y sumará una figura querida por todos: Pachu Peña. El cómico se suma al equipo de esta nueva propuesta que además contará con Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff. Además, Mariano Flax será el locutor del ciclo.

Santiago del Moro se prepara para volver a la pantalla chica con una nueva temporada de GH Telefe

La carta fuerte del mes la jugará Telefe. Esta semana anunció que el lunes 23 será el estreno de Gran Hermano, generación dorada. La casa más famosa del país vuelve a abrir sus puertas con la conducción de Santiago del Moro. A 25 años de su estreno en la televisión argentina, el reality más esperado vuelve renovado. En principio, serán más de 20 los participantes que serán parte de esta nueva edición y, a diferencia de 2025, habrá personajes ignotos, pero también habrá algunos famosos.

Este año, los hermanitos contarán con una pileta que emulará una playa para que puedan pasar el verano. Los concursantes saldrán del casting presencial que se hizo a mediados de diciembre en los estudios Ronda de Telefe, al que se presentaron más de 4000 personas. Además de los videos que enviaron de manera virtual y el golden ticket por el que podrán entrar personajes conocidos.

Con las galas que irán de domingo a jueves, en las que como siempre habrá debates, se suma Espiando la casa durante las tardes y La noche de los ex, que planean emitir los sábados, con la conducción de Robertito Funes Ugarte. En esta edición participarán hermanitos que nunca fueron de la partida, además de los ya consagrados. De los debates participarán Laura Ubfal, Eliana Gercio, Sol Pérez, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Gustavo Conti, Tato Algorta (ganador del año pasado), Eugenia Ruiz (finalista) y se sumará Mariana Brey. Por unos días, Masterchef Celebrity y GH compartirán el prime time.

Hernán Drago estará al frente de Bienvenidos a ganar durante febrero

En cuanto a elnueve, ya realizó todas las modificaciones de programación a comienzos de año; el único cambio es que durante febrero Hernán Drago conducirá Bienvenidos a ganar, ciclo que en marzo retomará Laurita Fernández.

A pesar de todo, febrero tendrá su superlunes, ya que a última hora Telefe decidió adelantar la gala de eliminación del lunes próximo de Masterchef Celebrity, a las 21.30, para competir con el estreno de la ficción de eltrece. Las casualidades televisivas —o no— hicieron que Wanda Nara compitiera con la China Suárez.