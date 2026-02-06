La mujer de René Bertrand se quebró al contar los detalles del íntimo homenaje que le hicieron al actor en Córdoba

El 26 de junio de 2025, el mundo del espectáculo quedó conmocionado por la muerte de René Bertrand. El humorista había mantenido una enfermedad ósea en privado hasta sus últimos días. La misma lo llevó a pasar por distintos tratamientos e internaciones, hasta que un “colapso” desencadenó su partida. Fue su esposa, Belén Giménez, quien informó la noticia a los medios de comunicación.

Este verano se cumplió un año de la última temporada en la que René pudo trabajar junto a su pareja en Villa Carlos Paz. Esta localidad de la provincia de Córdoba se convirtió en un lugar mágico para Belén y sus dos hijos, ya que fue el último sitio en el que el artista pudo disfrutar del cariño de los suyos mientras brillaba en el escenario.

Es por eso que, además de cumplir con obligaciones laborales, Giménez decidió tomarse el tiempo junto a sus niños para rendirle un pequeño homenaje al amor de su vida y así poder terminar de despedirlo en paz. “Desde el principio me dije: ‘Tengo que venir y hacer temporada, tengo que enfrentar la situación, tengo que volver a estar en los lugares que estábamos todas las temporadas’. Todos los lugares están llenos de recuerdos y todos recuerdos hermosos”, comenzó a contar en diálogo con A la tarde (América TV).

Belén decidió hacerle una despedida a René junto a sus hijos en Villa Carlos Paz (Foto: Instagram @belengimenezz)

La idea de tener una despedida a los pies de las sierras habría sido uno de los últimos pedidos de René antes de morir. El actor buscaba que sus cenizas fueran esparcidas sobre el lago San Roque, un deseo que su mujer cumplió acompañada de sus pequeños. “Busqué algo que sea amoroso para nuestros hijos porque Sofi tiene siete y Franco tiene cinco. Entonces, busqué la forma de que sus recuerdos no sean traumáticos, porque ya es horrible. Pero trataba de que fuera algo con amor”, explicó sobre las precauciones que mantuvo a la hora de realizar el lanzamiento de las cenizas.

“El año pasado íbamos a tomar mate al lago, compartíamos juntos y la pasábamos bomba, así que dije: ‘Vamos a buscar un lugar ahí cerquita’. Les conté qué estábamos haciendo y les dije que quería que se despidieran, que le agradezcan, y pusimos una canción que cantábamos a los gritos en la camioneta que nos encantaba a todos”, relató mientras se quebraba en vivo, para dar cuenta de cómo fue el homenaje al aire libre que mantuvieron en honor a su marido.

Belén estuvo acompañada por sus hijos en el lanzamiento de las cenizas de su esposo en Villa Carlos Paz (Foto: Instagram @belengimenezz)

En referencia a cómo transita todos los días el dolor de la pérdida de su pareja, Belén Giménez explicó que intenta recordar todos los momentos lindos que vivieron juntos durante sus 18 años de relación. “Nosotros estamos solos los tres, entonces yo tengo que cubrir todos los espacios y como que a veces no estoy pensando en mí, sino en que ellos (sus hijos). Pero todo el tiempo me acuerdo de cosas lindas de él. Nos llevábamos excelentemente bien y, como digo siempre, él era mi amor y mi mejor amigo. Él era todo y cubría cada cachito de mi corazón”, expresó con lágrimas en los ojos.