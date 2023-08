escuchar

Si de bandas que son parte de la historia musical más influyente del mundo se habla, no se duda en mencionar a Queen. Surgida en los años 70 en Inglaterra, integrada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, marcó en el arte un antes y después, convirtiendo sus canciones en himnos memorables a pesar del paso del tiempo y la irrupción de nuevas escenas musicales. En este contexto, una de las canciones del conjunto fue censurada por una plataforma cuyo usuarios son niños, y la controversia surgió de inmediato.

Cuatro décadas pasaron desde que Queen realizó sus primeros lanzamientos musicales, que rompieron con los estereotipos de la época con grandes talentos sobre el escenario, característica que los posicionó como fenómeno mundial vigente hasta la actualidad, pese a la muerte de Freddie Mercury en 1991. “Bohemian Rhapsody”, “We Are the Champions”, “Love of My Life” y “Don’t Stop Me Now”, son algunos de sus éxitos que pasan de generación en generación.

Queen en 1973, de izquierda a derecha: John Deacon, Freddie Mercury, Roger Taylor y Brian May

Y es este aspecto, generó gran controversia la plataforma de música para niños llamada Yoto, que tomó la decisión de no tener disponible la canción “Fat Bottomed Girls”, perteneciente al disco Queen’s Greatest Hits. Se trata del álbum con 7 millones de copias vendidas y ahora está disponible online sin una de las canciones. Esta decisión llevó a los fans a indicar que no se puede hacer esta privación hacia una generación, que tiene el derecho que crecer con esta música, por lo que se habló de una censura.

La canción es de la autoría de Brian May, quien en 2008 indicó que se inspiró en el cantante de la banda en referencia a sus preferencias sexuales: “La escribí pensando en Fred, sobre todo si tienes un gran cantante al que le gustan las chicas de trasero gordo... o los chicos”. De esta forma, trató con humor un tema que para Mercury fue tormentoso debido a las críticas que recibió por su orientación sexual, que fueron el foco de atención de la época.

Fat Bottomed Girls

Ante las acusaciones, las autoridades de la plataforma hablaron con el medio británico Express y a pesar de indicar que revisarán la medida que tomaron, indicaron el motivo de la decisión: “La edad media de nuestros oyentes es de cinco años y, tras consultarlo, consideramos que no era apropiado para nuestra joven audiencia”. Sin embargo, remarcaron que al detectar este aspecto de la canción no fue impedimento para ponerlo a disposición en la plataforma.

La plataforma retiró una canción de Queen (Captura Yoto)

Puntualmente, se refiere a la letra de la canción, cuyo nombre en su traducción en español se llama “Chicas de caderas gordas”, y la historia que se cuenta en el tema refiere a la atracción hacia las mujeres que tiene esa zona del cuerpo prominente. Ya en su lanzamiento en 1978, la polémica giró alrededor de la banda, debido a que la tapa del disco es una joven con esta característica que lleva puesto ropa interior mientras monta una bicicleta. Ahora, se apela al reclamo social para que la canción esté disponible para los niños que usan la plataforma puedan escucharla allí.

LA NACION