Una Inteligencia Artificial hizo una película de Jesucristo dirigida por Tarantino y el resultado dejó a todos sin palabras

escuchar

La llegada de la inteligencia artificial a manos del público en general, permitió que las posibilidades de creaciones fueran infinitas, y aún más, en el ámbito artístico. A un usuario se le ocurrió hacer una película sobre Jesuscristo dirigida por Quentin Tarantino y sus resultados fueron sorprendentes.

En los últimos meses, una infinidad de creaciones se vieron en las redes sociales gracias a que diferentes inteligencias artificiales permiten la creación de diversos contenidos como música, diseños, videos, textos, entre muchas otras cosas.

Imagen de cómo sería una película sobre Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino @ramirezmascaro ·

En esta oportunidad el español Juanjo Ramírez Mascaró introdujo: “Le he pedido a Midjourney una película sobre Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino”. Y debajo creó un hilo de capturas de cómo se vería una película con la estética particular del cineasta norteamericano.

A lo largo de su carrera, el director de cine de películas como Kill Bill, Bastardos Sin Gloria, Perros de la Calle y Tiempos Violentos logró crear una manera propia de hacer cine. A lo largo de sus nueve films repitió algunos patrones como encuadres, estéticas, vestuario, actores, que la inteligencia artificial tomó para hacer este boceto.

Imagen de cómo sería una película sobre Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino @ramirezmascaro ·

En estas capturas se pueden ver diferentes escenas de cómo sería una película sobre Jesucristo con escenas que corresponden a la Biblia. “¿El resultado está a la altura de Tarantino? Ni hablar ¿Sé yo exprimir el potencial de esta inteligencia artificial? En absoluto ¿Me he divertido? Muchísimo”, aclaró el tuitero en la primera imagen del hilo.

Imagen de cómo sería una película sobre Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino @ramirezmascaro ·

Lo impresionante es que todas parecen estar filmadas de la misma manera en que lo hace el norteamericano. En las imágenes se ven escenas como el camino a la cruz, el sermón de la montaña, la multiplicación de los peces, la última cena y la caminata de Jesús sobre el agua.

Imagen de cómo sería una película sobre Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino @ramirezmascaro ·

“Imagino que Tarantino iniciaría la peli centrándose mucho en la virgen María. Una mirada femenina, un símbolo de fertilidad y empoderamiento. Quizá pariendo en un éxtasis orgásmico”, señaló Ramírez junto a la impresionante imagen de la virgen María con los ojos cerrados y una noche estrellada de fondo.

Imagen de cómo sería una película sobre Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino @ramirezmascaro ·

Sin embargo, la inteligencia artificial no es para nada perfecta. Dentro de todas las imágenes que le entregó al usuario se ve a un Jesucristo distinto y el Ramírez intentó darle una vuelta de rosca al motivo. “Tarantino intenta contarnos que Jesús está en el interior de todos nosotros. Por eso en cada secuencia está interpretado por un actor distinto de una raza distinta. O a lo mejor es que aún no sé cómo hacer que el trasto este me genere las imágenes manteniendo el racord”, señaló en tono irónico.

Imagen de cómo sería una película sobre Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino @ramirezmascaro ·

Imagen de cómo sería una película sobre Jesucristo dirigida por Quentin Tarantino @ramirezmascaro ·

Por último, compartió la última cena en la que se ve a los apóstoles a lo largo de la cena con colores psicodélicos de fondo. “A tope de psicodelia con la última cena”, describió el joven que se divirtió con la inteligencia artificial e imaginando cómo sería una película sobre la vida de Jesucristo dirigida por el mítico Quentin Tarantino. El hilo llegó a más de 10 mil likes en Twitter y más de 100 mensajes de distintas opiniones sobre el resultado final.

LA NACION