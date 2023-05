Mercedes Savall, la escultora de la estatua de Marcelo Gallardo contó qué dijo el ídolo sobre la obra: “No pidió explicaciones”

escuchar

La figura de Marcelo Gallardo se hace inmensa al pasar por las inmediaciones del estadio Mas Monumental. De 8 metros de altura, una estatua de bronce se posa en el Museo de River para que los hinchas puedan contemplarla en homenaje al director técnico más ganador de toda su historia con 14 títulos.

Esta escultura, que fue presentada el sábado 27 de mayo, se sumó a los festejos por el 112 aniversario de la institución de Núñez en una jornada cargada de emociones y festejos. Como no podía ser de otra forma, el propio Gallardo asistió para observar la obra finalizada y recibir así el aplauso de toda la gente que lo admira, incluido su cuerpo técnico, los jugadores y dirigentes.

Detrás de los aplausos y los abrazos para felicitar al protagonista de esta historia, también se esconde el esfuerzo, tiempo y trabajo de Mercedes Savall, la autora de este proyecto que vio la luz en estos últimos días de mayo. La escultora dialogó con LA NACION para explicar el paso a paso de una iniciativa que comenzó unos días después de la obtención de la Copa Libertadores ante Boca, en el año 2018.

Con el antecedente de la creación de la estatua de Ángel Labruna, los caminos de Carlos Trillo y de Savall se volvieron a cruzar otra vez con River como nexo. “Él me había convocado hace 10 años para la estatua de ‘Angelito’ que está a metros de la de Gallardo. Sentí mucha pasión y responsabilidad al asumir este proyecto”, explicó la escultora, quien a principio no tenía lazos sentimentales con el club de Núñez hasta que la obra de Labruna finalizó.

Mercedes junto a su obra en honor a Ángel Labruna

En cuanto a su última estatua, agregó: “Si bien había hecho la de Labruna que es de 6,70 metros, la de Marcelo es de la misma envergadura. Apenas lanzamos la convocatoria tuvimos una gran aceptación y enseguida conseguimos el bronce necesario para comenzar. Me sentí feliz en todo el proceso. Después de crear la de Angelito, empecé a ser futbolera y ahora soy fana de River”.

Desde la asunción de Gallardo en 2014, Mercedes siguió cada paso que realizó el equipo hasta darle el broche de oro en la final disputada en Madrid: “El ciclo de Marcelo lo seguí con mucha adrenalina. Al principio Carlos (Trillo) me propuso hacerle la estatua y dije que no. Unos días más tarde, tomando dimensión de todo lo que se logró, le dije que sí. Fue impresionante el proceso, se mezcló la emoción con la parte artística y se generó un combo muy fuerte”.

Una obra que demandó cuatro años

Con un arduo trabajo donde Mercedes Savall contó con la colaboración de varios asistentes, entre ellos Claudio Azzato, Ximena Porteus y Adrián Palermo, la obra de Marcelo Gallardo constó de varias etapas.

El detrás de escena de la estatua de Marcelo Gallardo

“Primero se pasó el original en yeso, del cual tomamos la moldería para hacer el pasado a bronce que donaron los hinchas. Después estuvo el proceso de fundición y el armado de la Copa Libertadores. Hasta diciembre de 2019, teníamos la mitad de la obra armada. La última parte la entregamos post-pandemia”, explicó, brevemente, Savall, quien se encargó de crear una estructura de bronce que inmortaliza a Gallardo.

Y continuó: “Fue un proceso larguísimo, duró prácticamente cuatro años la construcción de una estatua que mide 8 metros. Justamente el número ‘8′ son los años que duró el ciclo de Marcelo en River, todo terminó coincidiendo, es la estatua más futbolera de la historia”.

La estatua de Marcelo Gallardo en la puerta del Monumental, el DT más ganador de la historia de River: conquistó 14 títulos en 8 años

En cuanto a su relación y cercanía con Gallardo, la escultora de la obra aclaró que el entrenador no tuvo injerencia directa, ni objetó nada sobre la misma: “A él lo vi pocas veces. Se puso contento con la noticia, con la movida que realizaron los hinchas con la donación del bronce. Por suerte, no estuvo pidiendo explicaciones sobre la estatua, me dejó trabajar tranquila. Todavía estoy emocionada con el trabajo que se hizo, hacer una figura de 8 metros es un montón, algo que no podemos creer”, aclaró.

Un detalle que llamó la atención y despertó el ingenio en las redes sociales

Al ver la figura de bronce en las inmediaciones del estadio, los presentes se detuvieron en un detalle de la entrepierna de Gallardo. En el detrás de escena de esta curiosidad que decantó en el ingenio de los usuarios de las redes sociales con los ingeniosos meses, Savall explicó por qué quedó de esa manera.

“Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente (Carlos) Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”, sintetizó Mercedes, quien aún no cae en la cuenta de una obra de impactantes dimensiones que sirvió para homenajear a uno de los ídolos de la historia de River.