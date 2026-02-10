Ricardo Arjona anunció una nueva fecha para sus shows en Argentina y rompió un récord: cuándo es y cómo comprar entradas
El cantante guatemalteco confirmó su decimotercera función en el Movistar Arena y evidenció el gran fanatismo argentino por su música en el marco de Lo que el Seco no dijo Tour 2026; cuál fue la marca superada por el artista
3 minutos de lectura
El furor por Ricardo Arjona llegó a un punto histórico luego de agotar 12 funciones, por lo que el artista guatemalteco anunció el decimotercer show en el Movistar Arena y rompió un récord que evidencia la gran masa de fanáticos que lo acompañan.
Tras el insistente pedido del público, Arjona decidió sumar una nueva fecha para sus recitales en la Ciudad de Buenos Aires, la cual será el martes 19 de mayo. A través de la productora Fenix Entertainment, confirmaron que “la demanda es histórica”, por lo que decidieron agregar un día más para que nadie se quede fuera. De esta manera, el cantante rompió el récord de mayor cantidad de shows en el estadio porteño, ya que Abel Pintos (2021), Flor Bertotti (2024) y Duki (2025) habían agotado 12 funciones.
Las entradas saldrán a la venta de forma exclusiva en el sitio web del Movistar Arena, donde ya se agotaron las primeras 12 funciones. Para esta nueva función, la fecha en la que se habilitará será el miércoles 11 de febrero a las 17 h. “Lo pediste. Acá está”, remarcó Fenix Entertainment.
Aquellos clientes del Banco Santander que posean una tarjeta de American Express podrán acceder al beneficio de hasta seis cuotas sin interés. Por el lado de los precios, sin contar el cargo por servicio, serán los siguientes:
- Campo B o C: $300 mil.
- Campo A, D, F, G, H o J: $250 mil.
- Platea baja 1 (102, 103, 104, 116, 117 o 118): $210 mil.
- Campo K, L, M o N: $200 mil.
- Platea baja 2: (109, 110 o 111): $180 mil.
- Platea baja 3 (105, 106, 107, 108, 112, 113, 114 o 115): $150 mil.
- Platea alta 1: (301, 302, 303, 304, 305, 313, 314, 315, 316 o 317): $125 mil.
- Platea alta 2: (306, 307, 308, 309, 310, 311 o 312): $95 mil.
Las fechas que ya están agotadas para Ricardo Arjona en el Movistar Arena son las siguientes: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. Y este furor está justificado, ya que a finales de 2023, muchos pensaron que no volvería a cantar en vivo. Lo que ocurrió fue que, al final su gira Blanco y Negro en Chile, el cantante lanzó un comunicado donde reveló que tenía problemas graves en la columna vertebral que le impedían mantenerse en pie, por lo que tuvo que someterse a seis infiltraciones de columna en solo dos meses para poder cumplir con los últimos conciertos.
Entre 2024 y 2025, Arjona se sometió a dos cirugías complejas y pasó por un proceso de rehabilitación muy duro, dado que reveló que incluso necesitó una silla de ruedas y no sabía si volvería a caminar con normalidad. Por eso, a la hora de anunciar su nuevo álbum, Seco, el público lo vio como su regreso triunfal tras haber superado esa crisis de salud.
