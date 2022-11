Una situación inesperada obligó a frenar el show de Virus en La Peña de Morfi: “Son cosas que pasan”

escuchar

Durante las transmisiones en vivo, pueden suceder situaciones inesperadas que no estaban contempladas. Así sucedió este domingo en el programa de La Peña de Morfi, conducido por Jey Mammon y Jesica Ciro, cuando un imprevisto irrumpió en el estudio de Telefe mientras la banda Virus se encontraba en medio del show. “Son cosas que pueden pasar”, señaló.

“No se vayan”, señalaron los asistentes a La Peña de Morfi de este domingo, al icónico grupo de rock argentino de los 80, en el plató de Telefe. La banda se disponía a tocar una segunda canción de su historia, cuando un imprevisto irrumpió en el estudio. Tras unos segundos de silencio, la cara de sorpresa del guitarrista evidenció que algo no iba bien.

Se cortó la luz en el estudio de Telefe y pararon el show de Virus.

“Se cortó la luz”, expresó el vocalista, tras comprobar que no podían continuar con el tema. El conductor acudió al rescate al instante. “¿Se cortó? Bueno, vamos a charlar entonces. Cuando vuelve, me avisan”, señaló al equipo de producción, tras las cámaras. Y prosiguió: “Estamos en vivo y son cosas que pueden pasar. Acá tocamos música en vivo, viejo. Y, ¿saben quiénes están acá, con nosotros? ¡Los Virus!”, destacó, mientras saludó con un abrazo a los integrantes de la banda, bajo el aplauso del público.

“¿Cómo andan, maestro? Muchas gracias por venir”, conversó. Y acotó: “Me avisan cuándo estamos para seguir, pero primero les queremos dar la bienvenida y agradecerles mucho, de corazón, la visita. Es un lujazo que estén con nosotros”. El grupo musical, que se convirtió en un ícono del rock argentino en la década de 1980, se presentará por primera vez en el estadio del Luna Park el 31 de marzo próximo.

Una revelación con arrepentimiento

La naturalidad que caracteriza al presentador no es ningún secreto para los espectadores y los asistentes de La Peña de Morfi. Hace varias semanas, los dos conductores mantenían una conversación sobre los beneficios de la “honestidad brutal”, junto a los dos invitados de aquella edición, los actores Agustín “Cachete” Sierra y Candela Vetrano.

En un ambiente de comodidad propiciado por la pasión que todos comparten por la actuación, Mammon intervino para aludir a una escena que vivió con un espectador de la obra de teatro que protagonizó, El mundo de Jey. “Ayer justo vino...”, expresó el conductor, pero al instante se arrepintió y reculó. “Uy, no sé si contarlo. No sé si es para el aire”, aclaró, mientras se ponía la mano en la cabeza, en señal de que se sentía un poco avergonzado por compartir la historia en televisión.

Jey Mammon y una anécdota vinculada a un espectador de su obra Capturas

Así, Vetrano y Sierra insistieron al presentador, quien prosiguió con la anécdota que pretendía compartir en un inicio. “Ayer me vino a ver un chabón al espectáculo. Le dije lo bueno que estaba y era seminarista. ¡Se iba a hacer cura!”, relató, sorprendido, entre risas. Pero aquel no era el desenlace de la historia. “Me dijo: ‘Me voy a hacer cura’. Y yo le dije: ‘¿Cómo te vas a hacer cura? ¡No lo hagas!”, apuntó.

Mammon concluyó: “No sé si se lo dije o solo lo pensé, pero a veces no sé si está tan bueno ser honesto”. La intérprete de Rincón de luz reflexionó: “Hay que ver si la otra persona tiene ganas de escuchar la verdad. Uno no puede ser de esas personas que dicen: ‘Yo digo todo lo que pienso’”.

LA NACION