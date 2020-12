La periodista cuestionó el manejo de la información sobre la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V Crédito: Captura de TV

Cristina Pérez cuestionó fuertemente al Gobierno por las distintas versiones cruzadas sobre la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V, que llegaría al país la semana que viene. "Si no hablaba Vladimir Putin, no tendríamos idea", criticó la periodista.

Luego de presentar un informe sobre cómo serán los viajes para que la vacuna llegue a la Argentina, y una posterior conversación junto a sus compañeros Rodolfo Barili y el médico Daniel López Rosetti, la conductora de Telefe Noticias se tomó unos minutos y disparó contra la gestión de Alberto Fernández.

"Esta vacuna necesita -18° al menos para preservarse. Confían en que la temperatura de la bodega [del avión], que puede llegar a -40°, sea suficiente para esa cadena de frío. No está claro cómo se va a mantener esa cadena cuando llegue a la Argentina", comenzó.

Y sumó: "Es muy importante que las autoridades den información transparente y fehaciente a tiempo, porque si no hubiera hablado Vladimir Putin, no tendríamos idea de muchas cosas que ahora están sobre la mesa", dijo, en relación a las declaraciones del presidente de Rusia este jueves, cuando contó que no ha recibido la vacuna dado que aún no se recomienda para personas mayores de 60 años.

"Suena un poco irresponsable decir 'a fin de año hay vacuna' cuando todavía no tenían la fecha ni de llegada. Es muy importante que la información se dé en términos de precisión", remarcó la periodista.

Por otra parte, Pérez criticó también los acuerdos del Gobierno con otros laboratorios. "La mayoría de los países trató de hacer una estrategia con una canasta de vacunas porque estaban todas en desarrollo, por lo que no se sabía cuál llegaba primero en esta carrera y la mejor manera de tener certeza en contar con alguna de ellas era tener varias", dijo.

"Lo cierto es que en la Argentina todavía tenemos dudas y apenas hay una con la que contaríamos a fin de año. Esto también abre grandes interrogantes sobre la eficiencia con la que se gestionó la única cuestión importante que marca salida real para la pandemia, que es la vacunación de los ciudadanos", cerró indignada, ante el silencio de su coequiper Barili.

