La primera foto de Enzo Fernández y Valu Cervantes juntos tras la reconciliación

El anuncio de Valentina Cervantes en octubre del año pasado sorprendió a todos: estaba separada de Enzo Fernández. El jugador de Chelsea y la selección argentina decidió que quería “vivir su vida solo” y su novia, desde hace más de seis años, agarró las valijas, a sus dos pequeños hijos, Benjamín y Olivia, y se volvió para la Argentina. Sin embargo, tras reencontrarse en Londres durante el Año Nuevo, lograron reconciliarse y decidieron darse una segunda oportunidad.

Luego de estar unos meses en la Argentina, Valentina Cervantes regresó a vivir a Londres con Enzo Fernández y sus dos hijos. Por más que la influencer y modelo ya había compartido fotos y videos de su estadía en Europa, aún no había publicado una foto con el jugador. Fue el propio futbolista quien este domingo 9 de marzo compartió en su cuenta de Instagram una postal familiar en Stamford Bridge, la cancha en donde juega de local con el Chelsea.

El posteo de Enzo Fernández este domingo tras el triunfo de Chelsea

Tras el triunfo de su equipo 1-0 ante Leicester City por la Premier League, en donde Enzo dio la asistencia en el único gol del encuentro, el futbolista compartió un carrusel de varias fotos. En la mayoría está él con la camiseta azul del Chelsea y en la cancha festejando el gol; sin embargo, la que más llamó la atención, fue la imagen que utilizó de portada del álbum: él junto a Valu Cervantes y sus hijos Olivia y Benjamín. Es la primera foto en la que se los puede ver juntos tras la reconciliación a principios de este año.

La foto familiar de Enzo Fernández con Valu Cervantes y sus dos hijos: Benjamín y Olivia

Enzo Fernández utilizó un corazón azul y un emoji de un león para resumir todo lo que quería decir. Los comentarios rápidamente se llenaron de muchos mensajes de amor y apoyo. “Botón de ‘es lo que estábamos esperando´”, “Está bien Enzo, no podía perder a ese mujerón”, “Enzo no te la mandes otra vez, gracias, atte: las amigas de Valu”, “La foto más esperada por todos los argentinos”, “Está ella, ahora te quiero de nuevo”, y “Todos estamos felices por Valu, ¿no?”, fueron los comentarios más destacados.

La historia de amor de Enzo Fernández y Valu Cervantes

Cervantes y Fernández se conocieron en 2018, cuando ella tenía 17 años y él 16. Ambos son de San Martín, provincia de Buenos Aires. El “encuentro oficial” se dio durante el verano cuando ambos fueron - por su cuenta y con sus respectivas familias - a Mar del Tuyú. Recién a fines de ese año se pusieron de novios. Durante una entrevista con Perros de la calle (Urbana Play), Valentina contó que para la primera cita Enzo la invitó a cumpleaños de uno de sus sobrinos. Ella dijo que sí, y ahí conoció a todos sus familiares.

Durante su adolescencia se fueron a vivir juntos. En aquel momento Fernández estaba en la quinta división de River y aún no era futbolista profesional. “Nosotros nos tomábamos el colectivo; Enzo se bajaba en General Paz y se tomaba otro hasta River y yo seguía un poco más y me bajaba en la estación de Urquiza porque trabajaba en el centro”, le contó Cervantes a Sofía Martínez y Andy Kusnetzoff. Su primer trabajo fue en una casa de empanadas en Olivos y después trabajó en un call center cerca del Obelisco.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes confirmaron su reconciliación (Foto: Instagram @valucervantes)

El 7 de mayo de 2020 la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Olivia. En aquel momento, Valentina tenía 20 años y Enzo 19. “Cuando nació Olivia, nosotros vivíamos en un monoambiente en Urquiza que nos pagaba el representante de Enzo en ese momento. Me acuerdo de que cuando nació ella no teníamos [dinero] porque yo trabajaba en un call center y ganaba relativamente muy poco y él no tenía sueldo todavía. Le comprábamos ropa usada en Market Place”, reveló la influencer. En agosto de ese año, el futbolista fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia.

Cervantes trabajó hasta que su hija cumplió un año. En junio de 2021, Enzo Fernández volvió a River por pedido de Marcelo Gallardo y los tres se mudaron a Canning. Al año siguiente, el futbolista fue fichado por el Benfica, lo cual les significaba mudarse a Lisboa, Portugal. En aquel momento Valentina llevaba dos años de estudio de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), por lo que abandonó su carrera para acompañarlo.

Lo que sucedió en los meses siguientes fue un verdadero torbellino. Tras su debut en el futbol europeo, el deportista fue convocado por Lionel Scaloni para vestir la camiseta albiceleste en el Mundial de Qatar. Hizo su debut en la fase de grupos ante México y marcó un gol que quedará para la historia. A partir de ese momento pasó a formar parte del equipo titular con un rol clave y, además de levantar la Copa del Mundo, fue distinguido como el mejor jugador joven del torneo.

Enzo Fernández junto a Olivia y Benjamín en la última Copa América (Foto: Instagram @enzojfernandez)

La popularidad del ex River Plate creció a pasos agigantados y los clubes de Europa pusieron toda su atención en él. Fue el Chelsea quien lo fichó y en febrero de 2023 se mudó junto a Valentina y Olivia a Londres.

El 8 de mayo, un día después del tercer cumpleaños de su hija, la pareja anunció en redes sociales que se agrandaba la familia. “¡Creíamos que no nos podría entrar más amor del que nos da Olivia todos los días, y ahora ese amor se multiplica! Te esperamos bebé”, expresaron en redes sociales y, el 26 de octubre, le dieron la bienvenida a Benjamín.

Tras la breve separación de unos meses en octubre de 2024, la pareja volvió a apostar por la familia y el amor.