Valeria Mazza: "Tengo ganas de empezar a jugar y a coquetear con la televisión"

Feliz por haber sido convocada para conducir la primera entrega de los Martín Fierro de la Moda, la Valeria Mazza le contó a LA NACION cuáles son siguientes planes Crédito: Instagram

Cecilia Martínez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de octubre de 2019 • 21:54

Valeria Mazza llegó temprano a la previa de los Premios Martín Fierro de la Moda en el Tattersall de Palermo. Encargada de conducir la ceremonia, la top model se confesó algo nerviosa a primera hora aunque entusiasmada con la idea de la celebración de un gran encuentro entre viejos compañeros de profesión y las nuevas promesas del mundo de la moda.

Arropada de cerca por su incondicional compañero, Alejandro Gravier, la supermodelo acaparó la atención de todos en el back de la gala. Un séquito de asistentes la seguía por pasillos y camarines mientras posaba para las fotógrados, se probaba los distintos outfits para la noche o aguardaba a que la peinaran y maquillaran.

Ante las cámaras, Valeria sigue actuando con la misma naturalidad y magnetismo que a sus veinte. Esboza una leve sonrisa, separa con suavidad los labios, realiza elegantes movimientos con los manos sobre los hombros y gira el torso manteniendo la mirada.

Segura y seductora, la modelo dice que le gusta "pasarla bien". "Así que aquí estamos, desde las tres de la tarde, jugando", cuenta a LA NACIÓN, mientras Gino Bogani la observa probarse una de las cuatro piezas de diseñadores argentinos que eligió para la ceremonia. El resto de los vestidos que usó la modelo fueron realizados por Fabián Zitta, Amelia Sabán y Javier Saiach.

¿Estás nerviosa?

Un poco, ya que es un desafío para mí. Si bien parece fácil, el formato Martín Fierro es muy marcado, muy fijo, y yo no entro bien en eso de las estructuras. Hay que seguir mucho el guión y eso es lo que más miedo me da. Me llevo mejor con las improvisaciones.

¿Qué te atrajo de la propuesta para conducir los premios?

Me encanta que la moda tenga este espacio, donde se pueda reconocer y celebrar todo el diseño y todo el talento argentino. Y me gusta que estemos todos juntos. Hay muchísima gente nominada que conozco, con la que hemos trabajado y compartido cosas a lo largo de todos estos años. Entonces eso es lo que más me divierte, poder compartir esto con ellos; es como una fiesta de amigos.

¿Qué supone para una supermodelo la celebración de una fiesta de este tipo?

Supone celebrar el talento argentino. Después de 30 años que llevo trabajando en el mundo de la industria, que la moda tenga este espacio y poder juntarnos todos, poder premiar y darnos reconocimientos, me parece muy importante.

¿Por qué preferiste el rol de conductora al objetivo inicial que contemplaba dedicarte un homenaje en el marco de los premios?

Me dijeron que me querían hacer un homenaje y me encanta que se pensara en dedicarme un reconocimiento, pero me gustaba la idea de la conducción porque era un desafío. Tenía ganas y tengo ganas de empezar a jugar y a coquetear con la televisión, y con esto me siento como en mi casa. Y digo: '¿por qué no hacerlo?'. Es mi mundo, acá están todos mis compañeros de trabajo, gente con la que he compartido tanto y es un reconocimiento también para todos ellos. Aunque la conducción sí que es un desafío y me pone un poco nerviosa, pero siempre intento hacer todo con simpatía y con ganas de divertirme.

¿Tenés ganas, entonces, de dar nuevos pasos como conductora en la TV?

Sí. Estoy hablando ahora con una productora y trabajando alguna idea, a ver si hacemos algo. Está verde, pero, mientras tanto, voy sumando experiencia.

¿Qué tipo de formato te gustaría?

Justamente en eso estamos trabajando. Sé muy bien que la moda es donde me siento cómoda, pero no sé si quiero que sea algo solamente de moda. Hay muchas incertidumbres y por eso estamos trabajando. Mientras tanto, me encanta poder estar acá.

¿Sentís que seguís siendo la gran embajadora internacional de la moda argentina?

Sí. Bueno, lo que pasa es que siempre a dónde yo voy, Argentina está presente, porque saben que soy argentina. Hoy, cuando voy a eventos internacionales, llevo moda de diseñadores argentinos, entonces creo que sí, que de alguna manera represento la moda argentina donde esté.

¿Qué cosas han cambiado en este mundillo desde tus épocas de gloria hasta hoy?

Muchísimas, sobre todo en la comunicación, ha cambiado todo. Hace 25 años, la moda era como para un grupo bastante exclusivo de gente que podía llegar a estar en un desfile. Hoy estás en el living de tu casa en cualquier lugar del mundo mirando en vivo un desfile. Para las tendencias tenías que esperar seis meses para que llegaran a un negocio. Hoy, las tenés al toque. Ahora todo pasa por las redes sociales. Antes te seguían los paparazzi. Ahora, cada uno se arma su propio perfil. La moda se ha democratizado un montón. Está mucho más descontracturada. La moda habla mucho del momento sociocultural que estamos viviendo. Hoy la moda acompaña mucho más a la mujer, una mujer que necesita practicidad, que sale de su casa a la mañana y vuelve a la noche, y que lleva a los chicos, va a trabajar, al supermercado; entonces la moda tiene que acompañar eso también. La moda es un cambio permanente y acompaña a las necesidades.

¿Hubo algo que te quedara pendiente en tu carrera?

Por ahí en algún momento tuve algún sueño que no se me cumplió, pero en realidad creo que la moda siempre me ha sorprendido mucho más de lo que en realidad soñé. Yo nunca soñé con ser modelo, en que me pasara esto. Tenía otro sueño cuando era chica, pero se me planteó esta posibilidad y decidí ver de qué se trataba y realmente me di cuenta de que era una gran posibilidad laboral, de viajar y de conocer. Viví un mundo realmente fantástico y lo aproveché al máximo, todo lo que pude, dando siempre lo mejor de mí.