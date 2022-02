Griselda Siciliani reveló por qué estuvo cinco meses alejada de su hija Margarita: “Fue muy doloroso para mí”

Con la excusa de promocionar su nueva obra teatral Pura Sangre, que se estrena el próximo 18 de febrero y que la tendrá como protagonista, Griselda Siciliani fue invitada a Flor de Equipo (Telefe), el ciclo que conduce Florencia Peña, y en plena entrevista reveló que estuvo cinco meses lejos de su hija Margarita.

La actriz que hace tiempo está alejada de la pantalla chica formará parte de la grilla de propuestas de la Avenida Corrientes con un espectáculo que crearon dos de sus grandes amigos, Jorgelina Aruzzi y Carlos Casella. Será su vuelta triunfal a las tablas luego de haber encarado diversos proyectos artísticos, y de haber pasado gran parte de la pandemia en México grabando una película “muy importante”, según aseguró, y de la que todavía no puede dar demasiados detalles.

Griselda Siciliani reveló que estuvo cinco meses alejada de su hija Margarita

Precisamente fue esa estadía trabajando en tierras mexicanas la que la mantuvo distanciada de Margarita, el fruto de su relación con Adrián Suar. En diálogo con Florencia Peña, Siciliani relató que le tocó vivir “la experiencia de una película muy importante” para ella, que llevaba mucho trabajo y mucho tiempo en plena pandemia. “No se podía salir, ni nada, estaba todo el día hisopada durante cinco meses. Fue un desafío personal enorme”, aseguró.

La actriz explicó que por la pandemia del coronavirus y sus consecuentes complicaciones para viajar no pudo llevarse a su hija de nueve años a México. “Ella lo entendió, se quedó con su papá”, explicó Siciliani y confesó: “Fue muy doloroso para mí, fue el dolor más grande”.

La foto de Margarita que compartió Griselda Siciliani desde México (Foto: Instagram)

Según Siciliani, Margarita la apoyó en todo momento e incluso Suar tuvo un rol fundamental para que todo saliera de maravillas. “Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Estoy todo el tiempo tratando de aprender de ella. Es muy maestra en un montón de cosas de la vida, de cómo pensar su propia vida”, compartió la actriz y remarco: “Yo pude hacer este trabajo porque tiene un papá”.

Aunque sabía que se trataba de una oportunidad única que no podía desperdiciar, tuvo muchas dudas. “En un momento tuve mi pánico de decir ‘me voy en pandemia, ¿cómo hago para hacer esto, que no puedo dejar de hacer, en estas condiciones?’”, confesó Siciliani y añadió: “En un momento casi me achico y el papá de mi hija me dijo: ‘¿Estás loca?’”.

Griselda Siciliani en el set de filmación de la película que rodó en México (Foto: Instagram)

Para Siciliani fue una experiencia muy dolorosa tener que estar alejada de su hija durante cinco largos meses. Pero Margarita lo vivió de otra manera. “Para ella fue otra cosa. Todo esto que yo digo que para mí era tan doloroso extrañarla, ella era mi maestra”, aseguró la actriz.

Incluso cuando tuvo un tiempo de descanso en pleno rodaje y vio la oportunidad, la invitó a pasar unos días a México. La pequeña, sin embargo, no accedió y prefirió seguir con su vida en Buenos Aires. “Un día le pregunté: ‘hija, ¿querés venir ahora que tengo 10 días?’ Me respondió: ‘no, estoy bien acá, no quiero faltar a la escuela’. Ella tiene su vida, ella es ella”, aseguró.