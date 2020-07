La conductora radial disparó contra Denise Dumas por la renuncia de Marcela Coronel que, según explicó la panelista, se debió a maltratos de su compañera Fuente: LA NACION

Marcela Coronel renunció a su rol de panelista en Hay que ver, el programa de elnueve que conduce Denise Dumas. Según explicó, la decisión responde a maltratos de la referente del ciclo, que tuvieron su pico en un episodio registrado el viernes 10 de julio, en una discusión sobre la extensión de la cuarentena por el coronavirus. Ahora, Elizabeth, "La Negra" Vernaci, opinó sobre el tema y disparó contra Dumas, además de hacer polémicas declaraciones sobre un comportamiento que, según describió, es "muy de las mujeres".

"Renunció definitivamente Marcela Coronel a Hay que ver tras su cruce con la conductora del programa", escribió Ángel de brito el sábado, en su cuenta de Twitter. De esa forma, el conductor de Los ángeles de la mañana confirmó un rumor que venía creciendo hace varios días: Coronel no volverá al piso que comparte con Dumas.

En un comunicado, la panelista dio más detalles de su decisión: "Si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise", señaló. "En el corte me puse a llorar y les dije a José María [Listorti] y al productor que no puede hacerme lo que me hizo, que eso no puede pasar y pregunté si estaban esperando que yo renuncie. Me dijeron que Denise estuvo mal, que eso no se hace y me dieron la razón. Yo estaba muy mal. Quiero aclarar que ya venía sufriendo un montón este tipo de cosas".

A raíz de esta situación, Vernaci comentó lo ocurrido en su programa de Radio Pop. "¡Es difícil ella! Al final es medio conch. Denise Dumas", lanzó Vernaci, fiel a su estilo provocador. "Mucha gente se pelea con ella por cosas que dice y después se arrepiente y pide disculpas. Pero hay como una cosa medio conch. porque todas las mujeres tenemos algo de conch.".

La "Negra" Vernaci habló de la renuncia de Marcela Coronel y criticó a Denise Dumas

Luego, se extendió sobre ese punto en una polémica declaración sobre un comportamiento supuestamente femenino. "Algunas lo exteriorizamos y hacemos una carrera, otras se lo guardan. Pero en algún momento sale la conch. que una lleva adentro", continuó. "Y no lo digo como algo malo, eh. Lo digo como algo que es parte de ser mujer".

El fuerte de Coronel y Dumas que criticó Vernaci

El malestar comenzó cuando, en el marco de una videollamada entre Dumas y Coronel, se produjo un picante debate. "A mí me parece que es un buen momento para empezar a abrir la cuarentena, porque nos pidieron un esfuerzo enorme para poder preparar el sistema sanitario. Se supone que el sistema ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre. Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele", argumentó Dumas.

"Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele. Hace un ratito Marcela decía que había gente manifestándose y rompiendo la cuarentena. Pero entonces, uno ya no puede trabajar ni manifestarse y nos tienen en casa callados, mudos, muertos de hambre, y lo único que hay que hacer es obedecer. Me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. El sistema no colapsó", agregó.

Denise Dumas y Marcela Coronel protagonizaron un cruce al aire en medio de un debate por la continuidad de la cuarentena Crédito: elnueve

Coronel, entonces, le respondió: "El sistema no colapsó, pero está al 60 por ciento. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y se queje, genial. Pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas".

"Vos lo estás diciendo pero tenés para comer", argumentó Dumas. "Hay que valorizar esto que decimos sin entender de lo que hablamos. No pasaste hambre, no sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija", finalizó la discusión una ofuscada Dumas.