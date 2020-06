Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2020 • 15:35

Ayer ingresó al Congreso, a través de la Cámara de Senadores, el proyecto del Poder Ejecutivo para expropiar la cerealera Vicentin , en default y proceso preventivo. La iniciativa fue vista con preocupación por el sector empresario , que consideran "comprensible" la medida, en tanto se mantenga como un caso aislado y no marque el inicio de una serie de medidas similares. Eduardo Feinmann hoy analizó la intervención de la empresa y manifestó que el poder de decisión sobre el asunto lo tiene Cristina Kirchner .

Primero, el periodista señaló una divergencia en el discurso de Alberto Fernández , que "decía una cosa el 28 de mayo y otra el 8 de junio". La lectura del periodista político es que "el primer Alberto" -que en palabras de Feinmann es "el verdadero"- consideraba que la expropiación de Vicentín era "una idea loca". En tanto, "el segundo Alberto", señaló el periodista, "es empujado por Cristina Kirchner y su adlátere, Anabel Fernández Sagasti , a quien Cristina llama 'mi hija'".

En una de sus declaraciones más contundentes, el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia) , concluyó: "Alberto Fernández cree que es unas idea loca pero no puede hacer otra cosa porque quien tiene el poder de decisión y lo demuestra día a día se llama Cristina Fernández de Kirchner ".

Ayer el Presidente defendió su decisión de intervenir y expropiar la cerealera, que está en concurso preventivo por una deuda de US$1350 millones. Además, negó que la medida haya sido impulsada por la vicepresidenta.

"Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas. Esencialmente porque no creo en eso", dijo Fernández en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos . Y aseguró que Sancor "no está en la mira".

Además, afirmó que Cristina Kirchner no estuvo involucrada en la decisión: "Te escuchaba decir eso de que era una decisión de Cristina... No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica", apuntó. Y añadió: "Es una decisión de algo que me preocupa a mí. No estamos hablando de cualquier empresa".