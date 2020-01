Vicky Xipolitakis: "No soy buena para trabajar, esa es la verdad"

En una entrevista televisiva, Victoria Xipolitakis contó cómo es hoy la relación con el padre de su hijo, cómo logra solventarse económicamente y cómo es su vida de mamá

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 22:17

"Está hermoso mi hijo Salvador. Se parece a mí en lo travieso, en la sonrisa, en lo comprador y en la viveza. Yo soy viva, ¿no?", dijo Vicky Xipolitakis en Cortá por Lozano, que conduce Verónica Lozano por Telefe. "No duerme ni de noche ni de día. Tiene mamitis, está todo el día a upa. Yo no duermo, tengo poca energía", contó.

Sobre su relación con Javier Naselli, su exmarido y padre de su hijo, contó: " Mi hijo no tiene relación con su papá. Para mí es pasado y todo una vergüenza. Él se lo pierde. No tienen ningún vínculo. Ni pregunta. Una pena y una vergüenza: él y su abogada. Pero esta mamá hace todo para que no le falta nada. Trato de conseguirle todo y sino tengo a mi papá que es mi héroe".

¿Por qué, según ella, Naselli no se ocupa de su hijo? "Lo verá como un gasto o tiene bronca con la madre. Gracias a Dios que le tocó esta mamá a mi hijo. Dejé mi vida en segundo plano para hacer a Salva feliz. Es hiperquinético y, cuando mi mamá lo cuida, queda de cama. Ella ayuda mucho. Es remamero, es mi prioridad. Vine al canal el otro día para grabar algo y Salva se angustió porque creyó que estábamos en el pediatra, por los pasillos. Con Salvador no nos separamos".

Lozano le preguntó si es cierto que echó a muchas niñeras. "Yo crío sola a mi hijo aunque tengo ayuda, una chica de confianza. Nunca eché a nadie, pero lo que no va decanta solo".

Sobre la posibilidad de volver a enamorarse, reveló: "Estoy abierta a conocer gente pero no necesito nada de nadie. Si sumo a alguien en mi vida, es para sumar, no es que lo necesito. Venía de una cajita de cristal, una nena malcriada y me hice mujer de un día para el otro".

Vicky contó que tiene algunos proyectos de trabajo. "No sé salir a luchar el mango porque siempre me dieron todo servido. No soy buena para trabajar, esa es la verdad. Tengo una marca de labiales y ahora vamos a sacar zapatillas. Pero regalo más de lo que vendo, porque soy muy generosa. Pongo el nombre y la imagen y que los demás trabajen. Soy camaleónica, cambio de color según la ocasión".

Para despedirse, Verónica le propuso ponerse su ropa. "La uso una vez, no soy de repetir. Por eso siempre me falta. Después la dono", contó Vicky.