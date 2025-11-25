Video: así fue el escandaloso cruce entre el Puma Rodríguez y la tripulación del avión

El artista musical José Luis “Puma” Rodríguez experimentó una situación conflictiva este martes a bordo de un vuelo comercial. Las autoridades de la línea aérea solicitaron su retiro de la cabina previo a la partida desde la terminal en Ecuador tras una acalorada discusión vinculada a su equipaje de mano.

Qué pasó con el Puma Rodríguez en un avión de American Airlines

Las imágenes del suceso circularon rápidamente gracias a las capturas realizadas por otros pasajeros presentes en el vuelo de American Airlines. El material audiovisual muestra al intérprete de pie en el pasillo delantero de la cabina, mientras sostiene su teléfono móvil en una mano. Su intención aparente apunta a registrar la situación para dejar constancia del trato recibido. El músico se dirige a los presentes con un tono de denuncia.

El capitán le exigió el descenso inmediato tras reprocharle su conducta frente a los tripulantes Captura

El artista expresa su malestar físico y la negativa de los empleados a permitir su permanencia en el asiento. El comandante interrumpe la grabación y el descargo del pasajero. El piloto utiliza un tono de voz firme y autoritario para exigirle el descenso de la cabina en ese preciso instante. El audio del video permite escuchar la acusación concreta del responsable del vuelo: le recrimina una conducta inapropiada frente a los tripulantes instantes antes.

Rodríguez intenta argumentar ante la decisión. Asegura vivir una situación inédita en su trayectoria. La autoridad del aire desestima la justificación y reitera la orden de desembarque. El cantante acata la instrucción final. Abre el compartimento superior para equipaje de mano. Retira un bolso y camina hacia la salida.

El análisis del conflicto que protagonizó el artista

El motivo detrás de la discusión

La periodista Nancy Duré aportó detalles específicos sobre el origen de la disputa desde la ciudad de Miami. La cronista participó de un móvil en el programa Puro Show. Allí explicó la dinámica que detonó el enojo del comandante. El conflicto no inició directamente con la tripulación, sino con otro viajero.

Un pasajero ubicado en el asiento contiguo al del músico manifestó su molestia. El objeto de la queja fueron los maletines de gran tamaño que portaba Rodríguez. Estos bolsos contenían los medicamentos necesarios para el tratamiento crónico del artista. El personal de la aerolínea intervino ante el reclamo del vecino de asiento. Los auxiliares de vuelo solicitaron la reubicación de los bultos en los estantes superiores para despejar el área.

Esta exigencia generó la reacción del venezolano. Según el reporte de Duré, el cantante alzó la voz y dirigió un discurso generalizado a los ocupantes de la cabina. El periodista Sebastián Perelló Aciar sumó información sobre el volumen de los gritos. El capitán consideró esta actitud como una alteración del orden y procedió a la expulsión del pasajero antes de iniciar el viaje hacia los Estados Unidos.

La periodista Nancy Duré confirmó que los maletines contenían fármacos necesarios tras su trasplante Twitter

La importancia del equipaje médico

Rodríguez atravesó un doble trasplante de pulmón el 17 de diciembre de 2017. La intervención quirúrgica buscó combatir una fibrosis pulmonar diagnosticada a inicios del año 2000. Su proceso de recuperación demandó cuidados extremos y un cambio radical en su estilo de vida.

El propio músico detalló la rigurosidad de su tratamiento en una entrevista con LA NACION realizada en octubre. El artista dialogó con este medio antes de su regreso a los escenarios argentinos. Rodríguez explicó la necesidad de ingerir pastillas de por vida y mantener una alimentación específica. El acceso inmediato a estos fármacos durante los viajes resulta vital para su estabilidad física.

