Video: así fue el rosco de Rosa Rodríguez, la argentina que ganó más de 2 millones de euros en Pasapalabra

Rosa Rodríguez, participante argentina, completó la prueba final del ciclo Pasapalabra España y obtuvo el premio monetario más alto del certamen. La concursante resolvió la incógnita de la letra M ante la mirada del conductor Roberto Leal en la pantalla de Antena 3, un acierto que le permitió adjudicarse un pozo superior a los 2,7 millones de euros tras una extensa competencia.

La definición por el premio millonario

La emisión decisiva enfrentó a Rodríguez con su rival directo, Manu Pascual. Ambos concursantes protagonizaron duelos diarios durante meses, donde la participante argentina arribó a la instancia final con 24 aciertos y solo una letra pendiente para completar el círculo.

El conductor Roberto Leal leyó la pregunta que la consagró. La misma era sobre el apellido del jugador de fútbol americano elegido como el más valioso de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 1968 por la agencia AP. La concursante respondió “Morrall” antes del cierre de la cuenta regresiva. Esas siete letras confirmaron su victoria.

Una argentina ganó Pasapalabra en España

El estudio celebró el desenlace. Rodríguez ganó 2.716.000 euros, el monto más elevado entregado por el programa hasta la fecha. La emoción dominó la escena tras la confirmación de la respuesta correcta.

El descuento impositivo y el monto real

La cifra anunciada en pantalla difiere del dinero efectivo que recibirá la ganadora debido a las regulaciones fiscales de España. La Agencia Tributaria, conocida como Hacienda, aplica retenciones específicas sobre los premios obtenidos en concursos televisivos.

El sitio TaxDown detalla que el artículo 101.7 establece una retención inicial del 19%. Estos ingresos califican como una ganancia patrimonial no derivada de transmisión de elementos patrimoniales y el monto ingresa luego en la base imponible general de la declaración de la renta. Tras los descuentos correspondientes, la ganadora del programa se quedó con 2.199.960 de euros.

Rodríguez superó a su oponente Manu Pascual tras meses de duelo y se quedó con la cifra récord del certamen (Foto: Instagram)

Pero, este tampoco será el monto total con el que se quedará. Según los cálculos que hizo El Mundo, tendrá que pagarle un 24,09 por ciento a la Agencia Tributaria estatal y un 22,30 por ciento a la Hacienda autonómica de Galicia. Tras abonar un 46,39 por ciento en impuestos, lo que le quedará serán 936.000 euros.

erfil de la campeona y sus orígenes

Rosa Rodríguez tiene 32 años y nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Su familia emigró a España cuando ella tenía siete años y se estableció en Galicia, tierra natal de su padre.

Su formación académica incluye estudios en Filología Inglesa y másters en Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la educación. Actualmente ejerce como profesora de español en una universidad. Sus intereses personales abarcan el estudio de la psicología y la producción artesanal de quesos y masas.

Rodríguez se preparó durante cuatro años para participar del programa (Foto: Instagram @rosarodriguezram)

La preparación para el concurso demandó casi cinco años. La decisión surgió el 10 de diciembre de 2020, durante la pandemia. En declaraciones al medio El Mundo, la mujer relaó: “Durante la pandemia, estuve viviendo con ellos y por las tardes nos sentábamos a ver concursos. A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno. Un 10 de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Ni de lejos imaginaba, desde luego, todo lo que aquella decisión conllevaría”.

El vínculo con el rival y la celebración

El recorrido de Rodríguez en Pasapalabra inició el 19 de noviembre de 2024. Desde su primera aparición, se midió contra Manu Pascual. La competencia se extendió programa tras programa. La convivencia generó un vínculo de motivación mutua entre ambos participantes y dividió las preferencias de la audiencia.

La ganadora describió sus sensaciones inmediatas tras el triunfo en diálogo con El televisero: “Me siento ahora mismo en una nube, todavía estoy procesando sinceramente. Ahora empiezo a ser un poco más consciente de todo lo que ha pasado y lo que está pasando. Pero aún estoy asimilando y tratando de asimilarlo todo, pero estoy muy feliz y orgullosa”.

El mensaje de Rosa Rodríguez tras ganar Pasapalabra (Foto: Instagram @rosarodriguezram)

Rodríguez también utilizó su cuenta de Instagram para referirse al apoyo recibido este tiempo: “Gracias, gracias, gracias. Impresionada, abrumada e infinitamente agradecida por todas y cada una de las felicitaciones y muestras de cariño tan cargadas de emoción que me están llegando. Me resulta imposible llegar a leer y contestar a todo ahora, pero lo haré poco a poco. En el séptimo cielo en estos momentos. Gracias y a soñar, siempre”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.