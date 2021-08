Video: el angustiante pedido de ayuda de Nicolás Vázquez a un policía tras el derrumbe de Miami

A poco más de un mes del derrumbe del edificio Champlain Towers South en Surfside (Miami, Estados Unidos), en el que estuvieron presentes Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, se conoció un nuevo video que muestra cómo fueron los instantes posteriores a la tragedia. Tal cual puede verse en el material que circuló en las redes en las últimas horas, en medio de la confusión y de los escombros que dejó la construcción, el actor argentino intentó, sin éxito, pedirle ayuda a un policía.

La pareja estaba en Miami por razones laborales. En el momento del derrumbe, se encontraban en el ascensor del complejo cuando escucharon un ruido. Al detenerse en el lobby y abrirse las puertas, vieron humo y salieron corriendo del lugar. Cuando escaparon, junto a otro pequeño grupo de personas, Accardi se golpeó la cabeza con una palmera y se lastimó. Aunque fue una herida leve, ambos se asustaron. Ahora, las imágenes muestran que, tras el incidente, Vázquez hizo un desesperado pedido de auxilio.

Primero, tras acercarse a la ventanilla del móvil, el oficial le dice a Vázquez que no toque el auto. “I’m sorry, do you speak Spanish?” (”Disculpe, ¿habla español?”), pregunta el actor. “No”, responde el policía. Angustiado, Vázquez insiste: “¡Está lastimada mi mujer!”. “I don’t speak Spanish” (“No hablo español”), reitera el uniformado, que luego se aleja conduciendo.

El video del momento en que Nico Vazquez pide ayuda tras el derrumbe del edificio en Miami

“No entendíamos qué pasaba, no sabíamos si era un tornado, un ataque. Era lo más parecido a una película, empezamos a correr junto con tres o cuatro personas que había, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios obviamente”, dijo Vázquez días después del episodio, en un audio que difundió su agente de prensa.

Ya de regreso en la Argentina, tras el estreno de la obra Una semana nada más, la pareja tuvo un acercamiento con los medios sobre el hecho. “Estoy tratando de entender lo que nos pasó y lo que hemos vivido”, manifestó Vázquez. “Todavía no me siento preparado para hablar de eso. Creo que nunca vamos a poder hablar de lo que vivimos, no encontraría el lugar donde sentarme a hablar de eso porque hay mucha gente que no lo pudo contar y acompañamos en el sentimiento a esas familias. Rezamos por ellos, sabemos lo que es tener pérdidas”, añadió el actor, que despidió a su hermano Santiago en 2016.

