Violación grupal en Palermo. Cinthia Fernández cruzó a la abogada de uno de los acusados: “Se ríe de la víctima”

Este lunes, Cinthia Fernández cruzó a Silvia Fernández Rosarno, abogada de Tomás Domínguez, uno de los acusados por la violación grupal en Palermo dentro de un auto, tras un comentario con el que minimizaba una de las situaciones de abuso que reveló el video que tiene la Justicia como prueba visual en la causa. La panelista arremetió contra la letrada a quien le exigió “respeto” por la víctima.

Todo ocurrió en el programa Momento D (eltrece), que conduce Fabián Doman, a donde fue invitada la abogada para hablar de los avances de la causa por el hecho ocurrido el feriado del pasado lunes 28 de febrero por la tarde, a plena luz del día, en la calle Serrano al 1300, en Palermo Soho. Fueron una pareja de panaderos y un vecino quienes intervinieron al ver que, dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda, abusaban en grupo de una chica.

Fernández Rosarno comenzó a relatar los hechos de acuerdo a la versión de su representado. “El salió con un amigo desde su casa, van a este lugar a bailar, donde permanecen toda la noche. Se encuentran con una pareja, una femenina y un masculino. Ahí ya tenemos cuatro personas de dos grupos que salen del lugar de Palermo, se dirigen a Plaza Serrano todo en un caminar errático y se encuentran en un momento con tres masculinos más. Uno de ellos tenía una guitarra, empezaron a tocar la guitarra y se sentaron en un parque”, describió la mujer sobre cómo se dio presuntamente todo.

Cinthia Fernández cruzó a la abogada de uno de los acusados de la violación grupal en Palermo

Antes de continuar, Cinthia intervino y le pidió hacer hincapié en lo que pasó en uno de los kioscos de la Plaza Serrano. “En ese kiosco que usted menciona, ese chico al cual usted representa ya la estaba manoseando a la chica”, acotó. Sin embargo, la abogada trató de corregir a la panelista sobre el presunto delito que se le imputa a su defendido, pero esto solo la hizo enojar. “Te comento algo, Cinthia, una cosa es manosear y otra cosa es que ellos se conocieran de antes”, intervino la letrada.

Tras escuchar estas palabras, la bailarina se indignó y le exigió “respeto” por la chica abusada. “No, bueno, no. Por favor, respeto a la chica que esto me pone demasiado nerviosa”, expresó visiblemente molesta. Enseguida, la abogada intentó “aconsejarla” sobre su estado de ánimo en un tono irónico. “No te pongas nerviosa porque no es bueno. No te hace bien”, le dijo.

“No me minimice manosear porque eso es abusar, por favor. ¡Es abuso!”, puntualizó Cinthia. La abogada la interrumpió: “¿Perdón? Vamos a hablarnos con respeto. Esto no es abuso. Abuso es una palabra…”, afirmó ella sin terminar la frase. “Usted no está respetando a una mujer que fue abusada y violada”, expresó la panelista. Pero la abogada trató de defender a Domínguez, quien está acusado en la causa junto a Alexis Cuzzoni, Franco Lykan, Ángel Ramos, Lautaro Ciongo Pasotti e Ignacio Retondo. “¿Y cuáles son las pruebas que vos tenés?”, la indagó Fernández Rosarno.

Los seis detenidos por la violación de una chica en Palermo Soho Twitter

“Una cosa es manosear y otra cosa es… ¿Qué es eso? ¿Es menor? ¿A usted si la manosean le parece bien?”, comparó Cinthia. Sin embargo, la defensora añadió: “Si me vas a seguir interrumpiendo, no podemos hablar”. “Me encantaría que conteste. ¿Manosear está bien? ¿Considera que está bien?”, la acorraló la bailarina y excandidata a diputada nacional. “No es un manoseo lo que vos estás viendo. Si me permitís, te voy a explicar. Si vos estás hablando de las filmaciones, esas son imágenes cortadas y editadas de videos de más de seis horas”, justificó la abogada.

Esta afirmación no le cayó bien a la bailarina que, con una risa sarcástica, repreguntó sobre la presunta edición del video. “Bueno, Fabián, discúlpeme. Yo vengo acá con todo respeto. Si la señorita se va a reír en mi cara…”, alcanzó a decir Fernández Rosarno. “¡Usted se está riendo de una víctima!”, acotó Cinthia en su defensa. Ante la pregunta de Doman sobre si las imágenes eran falsas, la abogada sostuvo que “están cortadas y editadas y son visuales en la causa”.

El video fue agregado a la causa como prueba visual Captura de TV

“¿Y qué tiene? ¡La está tocando, la está abusando!”, expresó furiosa Cinthia. Pero la abogada se negó a seguir hablando “en esos términos”. “Ellos se conocían de antes, había un consentimiento de parte de los dos”, afirmó la letrada tras la misma duda del conductor.