Virginia Gallardo y Ricardo Fort: una relación tan excéntrica como escandalosa, que terminó de forma abrupta

Virginia Gallardo y Ricardo Fort decían amarse profundamente. Así al menos lo demostraban públicamente en cada oportunidad que se les presentó. La panelista nunca dejó de repetirlo, sin importar la avalancha de críticas que debió enfrentar tras la muerte del empresario, allá por el 2013. Una vez más, la llamativa relación volvió a convertirse en uno de los temas principales debatidos en los medios y, nuevamente, la ex Bailando por un sueño debió salir a defender la honestidad de sus sentimientos.

No hay forma resumida de describir a Ricardo Fort. El heredero de Felfort era llamativo, carismático y siempre decía las cosas como eran. Esa determinación de expresar lo que pensaba con honestidad, sin medir las consecuencias, lo ubicaron entre los personajes más queridos de la farándula, pero también entre los más criticados. Sin embargo, inmune a la mirada ajena -al menos eso aparentaba- él vivió su vida a su manera.

Ricardo Fort es recordado con cariño por los fanáticos de la farándula Archivo

A pesar de que falleció hace casi diez años, su nombre suele volver a encontrar un lugar entre los temas más hablados del momento. En esta ocasión, la reaparición de “el Comandante” se debió al fallecimiento de Gustavo Martínez, su pareja durante un par de años y quien, tras la muerte del chocolatero, obtuvo la tutela legal de Felipe y Martita Fort. El triste suceso provocó que los dramas y los conflictos de la familia Fort salieran a la luz una vez más y, entre ellos, su vínculo con Virginia Gallardo.

Ricardo Fort era gay y así lo expresó él mismo durante una entrevista en Intrusos (América). “Mi papá me dijo que prefería tener un hijo drogadicto antes que un homosexual. Y tuvo los dos”, sentenció en vivo, con el humor ácido que tanto lo caracterizaba. No obstante, aunque durante los últimos años de su vida vivió su sexualidad abiertamente (en Argentina, ya que en Miami la historia era diferente), no siempre fue así.

Virginia Gallardo fue uno de sus amores más mediáticos. Ambos estaban en ShowMatch, ella como participante, él como jurado

Al heredero de la reconocida empresa nacional de chocolates se le conocieron un sinfín de romances tanto con hombres como con mujeres, entre quienes se destacaron Violeta Lo Re, Claudia Ciardone y Érica Mitdank. No obstante, fue Virginia Gallardo quien realmente se ganó su corazón. Su relación fue tan fugaz como potente y solo se terminó porque ella, cansada de la exposición mediática, decidió dar un paso al costado.

“Nosotros quizá llegamos tarde a la televisión, quizá vieron lo peor de nosotros. Yo me terminé de pelear con él en medio de Bailando 2010. A partir de ahí hubo un cambio en él, a raíz de tanta exposición. A mí no me gustaban las peleas que les generaron tantos puntos de rating”, manifestó ella años atrás. Quizás, el verdadero motivo no fueron simplemente los conflictos creados para ganar tiempo en cámara, sino que cada cosa que hacían era analizada y debatida por el público, quienes paraban de acusarla de estar con él movida por el interés económico.

Virginia Gallardo rompió el silencio en Intrusos tras la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Captura de video)

Fort nunca dejó que nada le faltara a Gallardo. Le cubría los gastos, la llevó de viaje en varias ocasiones y hasta le consiguió trabajo porque la quería y buscaba lo mejor para ella, al menos eso trascendió en repetidas ocasiones. Aferrada a eso, la modelo siempre juró y perjuró que entre ellos dos el dinero no era lo que importaba. Comentó que Ricardo le planteó muchas veces su deseo de tener hijos y construir una familia juntos e Incluso llegó a pedirle casamiento durante una edición de ShowMatch (eltrece) del 2010. A pesar de que llenó su camerino con rosas y le compró un anillo de 15 mil dólares, ella le dijo que no y al tiempo se separaron definitivamente. La exposición mediática fue demasiado para la bailarina.

Ricardo Fort le pidió casamiento a Virginia Gallardo

Aunque el noviazgo se vio opacado por las habladurías y rumores típicos de la farándula, personas cercanas a Ricardo salieron a respaldar a Virginia. Una de ellas fue Ayelén Fernández, íntima amiga del mediático, que dio a Ángel de Brito su mirada de los hechos. “Eso era un amor a otro nivel. Era una cosa muy diferente. No le podemos llamar noviazgo porque a él le gustaban los hombres. El estaba enloquecido con ella. La amaba, la adoraba, le encantaba. No era un tema de ‘okey eres mi pareja real’ ya que todos sabemos lo que hay entre un hombre y una mujer. No, no, no... Era su novia a otra forma”, dijo durante Los ángeles de la mañana (eltrece).

Cuando Fort murió, Virginia y él estaban distanciados hacía bastante tiempo. Eso no evitó que la modelo sintiera un profundo dolor. “Ricardo significó mucho para mí, lo conozco desde hace mucho tiempo. Compartimos muchas cosas lindas”, aseguró a los pocos días del deceso.