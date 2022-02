La emotiva carta de despedida de Guido Süller para Gustavo Martínez: “Estabas cada vez más triste”

La noticia conmovió a todos y se adueñó de los noticieros, los programas de chimentos y los portales de noticias: Gustavo Martínez, el gran compañero de Ricardo Fort y el encargado de la crianza de sus hijos Felipe y Marta tras la muerte del empresario, murió al caer desde el piso 21 del edificio en el que vivía con los mellizos.

Por eso, en cada uno de los espacios televisivos destinados a tratar temas de actualidad y en las redes sociales, se fueron sucediendo las voces de las personas cercanas a la familia, a Fort y a Martínez. Una de esas voces fue la de Guido Süller, quien, además, quiso despedir a su amigo con una carta que hizo llegar a LA NACION.

“Gustavo, quiero despedirte con estas palabras. Primero, que sos un buen tipo, un gran tipo; un tipo humilde, sencillo, de barrio, que nunca codició lo económico”, comienza expresando el mediático, que desde su temprana juventud estableció un estrecho vínculo con el empresario chocolatero.

Guido Suller junto a Ricardo Fort Archivo

“Amaste a Ricardo de una forma casi desmedida, porque cuando Ricardo murió, vos un poquito te moriste con él. Pero, ¿sabés qué? Ricardo te dio un trabajo para hacer que era el cuidado y la educación de sus dos hijos”, reflexiona luego. Y asegura: “Un trabajo que vos te tomaste muy a pecho y que cumpliste a rajatabla hasta los 18 años de los mellizos”.

Durante todo el día se especuló sobre el estado de ánimo y de salud de Martínez en los últimos tiempos. Y en su misiva, Süller también aporta su mirada sobre el tema: “Es muy triste la forma en que te fuiste. Yo no te veía feliz; nunca más te vi feliz desde el 25 de noviembre de 2013, cuando partió Ricardo. Tu rostro, tu mirada, la falta de voluntad... Una tristeza que te invadía desde el alma hasta lo más profundo de tu ser. No había consuelo ni nada que te pudiera sacar de esa tristeza”.

Süller se refirió, también, a la manera en la que Martínez decidió terminar con su vida: “Lamento muchísimo la forma espantosa en la que moriste. ¡Se me hace un nudo en el estómago y me dan ganas de llorar!”. Sin embargo, para el final de su texto, quiso dar un mensaje esperanzador: “Quiero pensar algo lindo... Lo lindo es que si sos creyente, ahora estás abrazado a Ricardo. Están los dos juntos. Porque, ¿sabés qué?, Ricardo también te quería muchísimo. Te adoraba con el alma; si no, no te habría dado la responsabilidad de criar a sus hijos”.

“Ya estás con él. Estabas viviendo nada más que por esos chicos. No tenías vida y estabas cada vez más triste, más enfermo, más solo... Ahora estás con un ser de luz, que es Ricardo, y vos también lo sos. Tal vez allá puedas conseguir la felicidad que en estos últimos años nunca pudiste encontrar. Te quiero mucho”, finalizó.

Gustavo Martinez en la cuenta de Instagram de Marta Fort https://www.instagram.com/martacfort/

Martínez, de 62 años, cayó de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano. Si bien se cree que se trató de un suicidio, como indicó César Carozza, abogado y amigo de la víctima, la Justicia investiga las circunstancias del hecho, según informaron fuentes policiales.

La noticia de su muerte se conoció luego de que la Policía de la Ciudad acudiera a un edificio del barrio de Belgrano a raíz de una llamada al 911 que dio aviso de que un hombre había caído del balcón de un piso 21. “Se acaba de tirar un propietario”, fue la contundente frase que dio un custodio de la garita de seguridad del inmueble ubicado en Sucre 1949.

Gustavo Martínez, tras la muerte de su gran compañero, Ricardo Fort

Tras el primer reconocimiento del departamento donde vivía Martínez con los adolescentes, los efectivos policiales no observaron signos de violencia ni desorden. En cambio, se detectó que uno de los balcones que da al frente, a la calle Sucre, y que pertenecería a la habitación del hombre, “posee la red protectora cortada”, informaron.

Marta y Felipe, que están próximos a cumplir 18 años, forjaron una estrecha relación con Gustavo y Marisa López, la niñera que los cuida desde que nacieron. En marzo de 2021, la adolescente habló en el programa televisivo Los ángeles de la mañana sobre la figura paterna en su vida: “Él es mi tutor, es mi padrino. No le digo papá porque él no quiere”.