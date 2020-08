La periodista compartió una imagen de 2013 de la Casa Rosada y generó polémica en las redes Crédito: Instagram

31 de julio de 2020

La periodista Vivana Canosa se convirtió en tendencia este viernes en las redes sociales por compartir una imagen donde critica cómo son aplicadas en la Casa Rosada las medidas adoptadas por el Gobierno para combartir la pandemia del coronavirus.

"¿Distanciamiento social? ¿Barbijos?", se preguntó la conductora en su cuenta de Twitter y añadió una foto que muestra a un granadero posando al lado de una drag queen en Balcarce 50.

Sin embargo, la foto no era actual y, al viralizarse, la propia fotógrafa salió a desmentirla. "Viviana, disculpá pero esta foto la hice yo en el año 2013, en este momento forma parte de la publicación de @FotoargentA. Nada tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo", escribió Karina Beltrán.

El tuit de la periodista generó indignación por parte de usuarios antikirchneristas, quienes señalaron que la persona junto al granadero era el hijo del presidente Alberto Fernández, Estanislao, quien rápidamente también fue trending topic.

Dyhzy, como se llama Estanislao en redes sociales, no dejó pasar esta polémica y publicó una encuesta en Instagram donde le pregunta a sus seguidores "quién es más salame": "¿El que hizo la foto o el que creyó y la compartió?". Asegurando, además, que no podría ser él porque está completamente tatuado.

Por su parte, Canosa le respondió a un periodista que le confirmaba que la imagen no era actual ni tampoco se trataba de Estanislao: "No sé quién es el de la foto. No busquen donde no hay para rascar", sentenció.