Viviana Canosa se refirió al primer año de gestión de Alberto Fernández y mostró su indignación por la discusión del aborto legal en el Congreso

10 de diciembre de 2020 • 12:21

Viviana Canosa, conductora de Nada personal (elnueve), se refirió al primer año de gestión de Alberto Fernández y al balance que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner. En medio del debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la periodista fue tajante: "Presidente, con el aborto no hay nada que festejar".

"El Presidente festeja su primer año como presidente con una movilización multitudinaria. Lástima que lo que va a pasar en Diputados es triste, se va a tratar la ley del aborto. A mí me parece increíble, un año de gobierno y una movilización como si no fuéramos civilizados, de un lado los celestes y del otro lado los verdes", manifestó Canosa.

Y siguió: "Presidente, yo le quiero decir que con el aborto no hay nada que festejar, y le voy a mandar ahora esta nota para que la vea como regalo personal". Más tarde, la conductora compartió el relato de una madre sobre la experiencia de su hija con la interrupción de su embarazo.

Canosa apuntó contra Alberto Fernández luego del primer año de gestión y también contra los políticos que votarán a favor del aborto legal: "Me voy a ocupar personalmente de ir a buscarlos" 04:26

Video

"También se lo dedico a todos los políticos que están a punto de venderse al mejor postor, porque la Banelco está que arde. Yo les digo 'ojo' porque me voy a ocupar personalmente de ir a buscarlos, manga de chantas que se venden por una moneda para votar algo que no tiene que ver con sus convicciones y con lo que realmente hay que votar. Yo me voy a ocupar de ustedes".

Quien también se refirió al debate sobre el aborto legal fue el diputado nacional Luis Juez, en su rol como invitado en el programa de este miércoles por la noche: "Me parece que es una tragedia, inoportuno. Es un tema complejo, que divide y profundiza la grieta. Aún cuando tengamos verdes y celeste de los dos lados, nos pone en un lugar incómodo", expresó. Y concluyó: "Es progre hablar de derechos, pero cuando hablás de derechos no se los podés quitar a alguien. Es muy injusto creer que estás dando derechos".