El diputado del Frente de Todos provocó a la conductora con una crítica a su marido y ella no se lo dejó pasar.

14 de abril de 2020 • 11:49

Al cierre de una nueva emisión de Nada Personal , el ciclo de entrevistas que conduce Viviana Canosa por Canal 9 , Eduardo Valdés lanzó un comentario picante que la periodista supo responder con mucha altura. El remate de Canosa fue tan contundente, que el Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires no pudo hacer otra cosa que guardar silencio.

Durante todo el programa, Valdés y Canosa recorrieron varios tópicos de la agenda política, social y económica del país. Entre ellos, se refirieron al confinamiento por el coronavirus y a sus consecuencias. "Alberto entendió que la vida es más importante que la economía", le dijo el diputado a la conductora. Y, hacia el final, intentó hacer un comentario distendido para criticar a Alejandro Borensztein , exesposo de la periodista.

"Qué boca sucia tu exmarido", le dijo el referente kirchnerista. "¿Por qué le dijo pelotudo a Tinelli?", preguntó ella. "Tres veces.. ¿no estuvo reiterativo?", respondió Valdés. La periodista, contundente, remató: "Es mi exmarido, ya no puedo hablar de él. Sé que lo que hace lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiar. Puedo no compartir con Alejandro Borensztein muchas cosas pero tiene el culo muy limpio y otros no pueden decir lo mismo. Y de eso estoy orgullosa". Con esas palabras, la conductora cerró el programa y dejó a Valdés en silencio.

Luego de estar casados ocho años, en agosto de 2019, Canosa y Borensztein se separaron . "Fue en re buenos términos", le confirmó la periodista a LA NACION . "Está todo bien, somos una familia para siempre. Nuestra hija está bien, ya lo saben en el colegio... Por suerte ahora que se da a conocer la noticia yo ya estoy entera de nuevo. La pasé horrible, pero ya pasó".

La pareja se conoció en 2011 y se casaron en septiembre de 2014, un año después de haberse convertido en padres de su única hija, Martina, quien hoy tiene 6 años. En marzo de 2018, atravesaron una fuerte crisis y anunciaron su divorcio. Sin embargo, luego de algunos meses distanciados, decidieron retomar la relación y se mostraron felices juntos otra vez , apostando nuevamente al amor.