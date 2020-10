Viviana Canosa expresó su descontento con Martín Guzmán por sus dichos sobre el aumento del dólar Crédito: Captura de pantalla / elnueve

23 de octubre de 2020 • 14:22

Este jueves por la noche, Viviana Canosa, conductora de Nada personal, apuntó contra el ministro de Economía Martín Guzmán por la disparada del dólar blue. "Le voy a dar una clase de calle a este pibe", propuso la periodista en tono irónico.

"El ministro 'sarasa' dice que la suba del dólar blue no afecta el precio de los alimentos. No va al supermercado chino, no va al almacén del barrio, no clava un kiosco ni a palos. La disparada del dólar blue a 190 mangos por supuesto afecta a los precios", aclaró Canosa en el ciclo que se emite todas las noches por elnueve.

Por su parte, Rodrigo Álvarez, panelista, agregó: "La frustración que está teniendo la gente, que sabe que un dólar a 190 es inflación que se acelera en un contexto donde hay mucho desempleo. Esto sin que se produzca la devaluación. Ni hablar que en un escenario donde se acelera el tipo de cambio oficial, todo se potencia, porque todos vemos que después de la devaluación viene la aceleración inflacionaria".

"¿Cuánto es mala praxis y cuánto herencia recibida?", preguntó Canosa. "Claramente hubo una herencia, pero hay una mala praxis fenomenal en este gobierno que venimos marcando hace tiempo porque se planteó una cuarentena. A esa altura, la mala praxis es del Presidente que es el que elige su equipo y quien definió la cuarentena fue él, una cuarentena sin recursos. ¿Cómo se financió esa cuarentena? Con emisión monetaria. Vos generaste un excedente de liquidez en pesos fenomenal y no generaste las condiciones para que la gente quiera tener pesos", contestó el periodista especializado en economía.

"¿En qué afecta a la persona que está en la casa y no va a comprar dólares?", repreguntó la conductora, y acotó: "No solo es una crisis que tiene que ver con la mala praxis, es una crisis cuasi existencial con todo lo que nos pasa, increíble no saber qué va a pasar con tu futuro" Álvarez replicó: "Va a tener que bancarse más inflación y los sueldos no van a acompañar, en este contexto con incertidumbre ¿qué hace el empresario? Se frena".

Por último, Canosa manifestó, filosa: "¿Alguien sabe cuál es el estado civil de Guzmán? Si no lo comprometo, me pongo un jean, unas zapatillas y me lo llevo al conurbano profundo para darle una clase de 'lleca' a este pibe".