Viviana Canosa criticó a Victoria Donda luego de su cruce con Flavio Mendoza: "Se llevó el sentido común a marzo"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2020 • 09:38

Luego de que Victoria Donda y Flavio Mendoza protagonizaran un tenso cruce en el programa Podemos hablar (PH) el último fin de semana, la periodista Viviana Canosa se refirió a la titular del INADI en su ciclo Nada personal (elnueve). "Yo creo que Donda, como tantos funcionarios, se llevó sentido común a marzo", expresó.

"Dicen cosas en la tele que te dan vergüenza ajena", apuntó la conductora. En la misma línea, el panelista Javier Lanardi agregó: "Vergüenza ajena da Victoria Donda, titular del INADI, un organismo que solamente persigue a los que piensan distinto". En relación con la discusión que mantuvieron Donda y Mendoza, Pablo Caruso, otro de los periodistas de la mesa, manifestó: "El tema tiene varios abordajes. El Estado nacional invirtió 1300 millones de pesos en trabajadores de la cultura. Alguien dirá que no alcanza: correcto, porque efectivamente no es el Estado más rico del mundo".

Sin embargo, Canosa fue tajante: "Tienen una funcionaria que no funciona, que no hable y no se meta en temas que no puede defender. Un albañil si no come también muere. No tiene empatía".

Cabe recordar que Mendoza cruzó a Donda en PH en un debate sobre las medidas del Gobierno para combatir la pandemia. El bailarín y coreógrafo reflexionó sobre su situación particular como trabajador artístico: "Es muy fácil hablar cuando uno cobra un sueldo. No podés hablar de esa forma, de verdad te lo digo. Yo no estoy hablando del Gobierno porque soy apolítico. Porque vos cobrás un sueldo, podés pagar los impuestos. Pero hay mucha gente que no puede pagar los impuestos", sostuvo.

"Hasta ahora no hay ningún artista que haya recibido ningún subsidio. Te lo juro por Dios. Cuando venga alguno, mostrámelo y yo te voy a decir que tenés razón. Te juro por Dios que hay bailarines que hoy están haciendo albañilería porque no tienen para darle de comer a sus hijos", añadió Mendoza. "La albañilería tampoco está liberada absolutamente, solo para tareas urgentes. Si no es urgente, vale más la vida", respondió Donda.