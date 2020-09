La conductora de Nada Personal celebró la resistencia de los vecinos para que Lázaro Báez no acceda a su domicilio con prisión domiciliaria. Crédito: El Nueve

En el último programa de Nada personal, Viviana Canosa se refirió a la llegada de Lázaro Báez al country Ayres del Pilar para cumplir prisión domiciliaria y la resistencia de los vecinos, que con una sentada impidieron el ingreso de la camioneta de la policía. "Adoro la condena social a los corruptos de este país. La gente se acostaba frente al camión. Que la Argentina se esté despertando a mí me conmueve profundamente", celebró.

La conductora hizo hincapié en el especial momento de vulnerabilidad que atraviesan los argentinos y cuestionó la prisión domiciliaria para el empresario: "No es todo lo mismo. Para salir adelante como país, los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Esto que pasó hoy es una gran provocación a los argentinos que trabajamos, que nos rompemos el alma, que educamos a nuestros hijos", reflexionó.

El invitado al programa, el exembajador en China Diego Guelar, aportó una crítica desde la perspectiva judicial del caso: "El dato más grave es que un argentino puede estar diez años sin condena. Uno no puede estar bajo sospecha semejante cantidad de tiempo. Los argentinos queremos una justicia rápida, porque una justicia lenta no es justicia".

En ese sentido, el panelista de Nada personal, Pablo Caruso, sostuvo que Lázaro Báez para la Justicia es inocente y provocó la furia de Canosa. "Lázaro no es inocente porque laburaba de cajero de un banco y ahora es millonario, boludeces no", y agregó: "Si lo vas a defender me voy a casa, me doy un baño y me meto en la cama".

"En este momento, que los argentinos estamos con mucha sensibilidad, esto es un cachetazo a la madre que no sabe cómo hacer para laburar con los hijos en casa, al laburante", continuó, indignada, la conductora. "La gente está muchos pasos adelante de la política desde el sentido común. Es un gran 'no me jodan más'", concluyó.