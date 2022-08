Walter White de Breaking Bad baila “Despechá” de Rosalía: el video fake que es furor en internet

Los fans se volvieron locos de emoción. Un video en el que aparece el mítico personaje de Breaking Bad, Walter White, al ritmo de Rosalía es furor en las redes sociales. Al ritmo del tema “Despechá” de la cantante española, el protagonista sostiene un habano en la mano y baila la coreografía viral para esta canción en TikTok.

El video superó en tan solo tres días los cuatro millones y medio de reproducciones en la red social y fue compartido por miles de usuarios en las distintas plataformas.

“Walter White bailando ‘Despechá' de Rosalía era todo lo que necesitaba este lunes”, “te quiero mucho, Heisenberg motomami” o “¿Qué clase de multiverso es este?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. Otros lo denominaron el “Heisenberg despechado”, al hacer referencia a la letra de la canción, y aclamaron la coreografía: “Si él es motomami, todos somos motomami”.

El video viral de Walter White bailando "Despechá" de Rosalía.

Pero, para desgracia de muchos de sus fieles seguidores, no se trata de Bryan Cranston, que recientemente volvió a aparecer en la plataforma de Netflix para el final de la serie Better Call Saul, sino de un influencer. Con más de un millón de seguidores, el usuario @Mr__Heisenberg comparte contenido en el que emula al aclamado personaje, que emplea ese seudónimo para sus negocios clandestinos.

Ahora se plasmó la duda de si se trata de un parecido físico casi exacto o si el usuario empleó programas digitales de montaje para lograr el resultado. Según consignó el medio español La Vanguardia, usa “técnicas de inteligencia artificial, a través de las cuales es capaz de editar el rostro de cualquier persona y darle la apariencia de la celebridad deseada”. En cambio, otros medios de comunicación, como el diario 20minutos, aseguraron que el autor de la cuenta comparte un físico casi idéntico a White.

Parecidos asombrosos

Los parecidos con figuras públicas cada vez se ven más en redes sociales. Fue el caso de los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Aunque ellos llegaron más lejos: sus imitadores crearon una cuenta en una plataforma digital en la que cobraron cada saludo en euros.

El actor Vin Diesel también tiene un doble desconocido. La usuaria @kathyisnaughtmyname, novia del joven que comparte parecido con el protagonista de Fast and Furious, publicó un video en el que aparecía su pareja y se viralizó al instante. Los usuarios de la red social no daban crédito por el parecido: “No me podés decir que ese no es Vin Diesel”, escribieron.

También fue el caso de un joven brasileño, Mateus Aquino, que se volvió viral en las redes sociales por su increíble parecido con Gaten Matarazzo, el actor que interpreta a Dustin Henderson en la serie original de Netflix Stranger Things.

Mateus Aquino es de Brasil donde se hizo popular por su increíble parecido con el actor de Stranger Things TikTok

Además, ambos sufren una rara patología llamada displasia cleidocraneal. Los efectos de esa enfermedad, que solo se da en un promedio de una persona cada un millón, afecta el crecimiento de los huesos y los dientes. A raíz de la fama mundial que adquirió, Matarazzo, ahora su “mellizo” de Brasil que incluso parodia escenas de la trama de terror, también adquirió gran notoriedad en las redes sociales.