Mauro Icardi lanzó una fuerte advertencia en las redes: “Voy por 1000 y contra todos”

Lejos de calmarse, la situación entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma un nuevo capítulo. La pareja, que enfrenta un escandaloso divorcio, también disputa la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. Después de que la mediática declarara que había hecho varias denuncias en contra de su exmarido por violencia de género y que se la acusó de armar un boicot para atacar a la China Suárez en las redes, el futbolista acudió a su cuenta de Instagram para compartir un duro mensaje.

La batalla entre Mauro Icardi y Wanda Nara no tiene fin (Foto: Instagram/@mauroicardi @wanda_nara)

“Tarde o temprano, la máscara deja al descubierto lo que hay debajo”, escribió el delantero del Galatasaray sobre una imagen en la que hay una máscara rota, de la que va desprendiéndose una de sus partes.

Mauro Icardi y un mensaje que no pasó inadvertido en las redes (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

Y continuó: “Como dije durante 9 meses, Tarde o temprano, la verdad. Siempre triunfa. Voy por todo, y contra todos. ¿Recuerdan mis frases??? Poco a poco tienen respuestas, ¡y qué respuestas!!!!! ¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores? Nada bueno, estaba claro. Falta poco, princesas”.

No es la primera vez que el deportista de 32 años envía mensajes de este tipo desde sus redes sociales. Generalmente, recurre a la imagen de Johnny Depp, con quien se identifica debido al juicio que el actor de Hollywood afrontó contra su exmujer, Amber Heard. Sin embargo, en esta ocasión no lo mencionó.

Icardi volvió a referirse a Johnny Depp y afirmó que la verdad está "cada vez más cerca" (Foto: Instagram @mauroicardi)

La declaración de Icardi llegó después de que la madre de sus dos hijas comparara su matrimonio con el futbolista con el calvario que atravesó Julieta Prandi. Asimismo, trascendió que él habría sido beneficiado por un dictamen del defensor de menores.

“Es fuerte el escrito, pero tiene mucha concordancia con lo que venía hablando el Ministerio Público Tutelar respecto a que las chicas tienen las lealtades modificadas”, expresó sobre el dictamen Angie Balbiani este jueves en Puro Show (eltrece) y explicó la situación de las hijas del matrimonio: aunque quieren pasar tiempo con su padre, temen decirlo por la influencia de su mamá.

El dictamen que favorece a Mauro Icardi en su guerra con Wanda Nara sobre la tenencia de las hijas

El documento, redactado por Marcelo Gustavo Jalili y publicado el 18 de agosto, se define como “descriptivo”, aunque Balbiani afirmó que no beneficia a Wanda, sobre todo, en el marco del pedido de restitución internacional.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a sus hijas Isabella y Francesca, en tiempos felices (Foto: Instagram @wanda_nara)

En ese sentido es que la panelista detalló un fragmento del informe en el que una profesional le pidió a la mediática que colabore para activar el teléfono de una de las niñas y que esta se pueda comunicar con Icardi. La respuesta de la mediática fue que Mauro había “fallado nuevamente a las niñas al desplazarlas” y que para ellas era una “gran humillación y dolor ver a los hijos de la pareja utilizando sus pertenencias en Turquía”.

Asimismo, el expediente contiene una parte contundente: “Los profesionales observan que las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor, en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola puede expresarse libremente en relación con la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre”. Sobre el impacto que esto genera, los peritos oficiales subrayaron que esto “refleja la culpa que esta nena siente por tener intereses que en ocasiones pueden ser distintos a los de su progenitora, pudiendo llegar a percibirlo como traición hacia la misma”.