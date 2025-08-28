Wanda Nara contó la verdad sobre su supuesto nuevo novio

Minutos antes de subir a un avión para comenzar a grabar la nueva temporada de Love is blind (Netflix), Wanda Nara fue abordada en Ezeiza por el móvil de LAM (América TV) y contó la verdad sobre su vínculo con Martín Migueles, el hombre señalado como su nueva conquista.

Wanda habló sobre los rumores de su supuesto nuevo romance

El rumor comenzó a circular cuando Yanina Latorre contó en su programa, Sálvese Quién Pueda (América TV), que la mediática tendría un nuevo romance. “Wanda Nara, chongo nuevo en Nordelta. Ella dejó muchas pistas el fin de semana, historitas que subió, joyitas que mostró. Zapatillitas. Resultó ser el chongo. Hay quien dice socio, amigo, guardaespaldas de Piccirillo. Tremendo", aseveró la conductora.

Por su parte, la panelista Majo Martino agregó que “hace dos o tres meses estarían saliendo”. En el ciclo de espectáculos también dieron detalles de cómo se habrían conocido: "Los presentó El Tano, que es un amigo de Wanda, que es amigo del Chaco, su peluquero“.

Yanina Latorre contó en SQP quién es el hombre al que vincularon con Wanda Nara

Al respecto, Wanda Nara habló este miércoles con LAM y se encargó de desmentir la información. “No tengo novio. Cuando tenga novio les mando, que les encanta a ustedes. Es mi entrenador”, afirmó. Luego, Nazarena Vélez -quien condujo el programa en reemplazo de Ángel de Brito- insistió con el tema de su nuevo amor y le pregunto si tiene tiempo para conocer a alguien. Frente a esta consulta, la conductora de MasterChef (Telefe) fue contundente con su respuesta: “No tengo tiempo de ponerme a conocer a nadie. Estoy trabajando un montón”.

En la entrevista, la mediática aseguró que está con mucho trabajo y que eso la hace muy feliz, y eludió las preguntas con respecto a la causa que lleva contra Mauro Icardi: “No voy a hablar de eso. Ya no hablo más de la vida de los demás (...) Está todo en mano de los abogados, yo no voy a hablar de ese tema, tienen mil cosas para preguntarme”. Luego de un tenso cruce con Yanina Latorre, quien le dijo que su abogado, Nicolás Payarola, le aseguró que no había causa contra el futbolista, Wanda agregó: “Si hay una causa, nueve denuncias y una causa”.

Qué otros datos sobre Martín contó Yanina Latorre

Este martes en SQP, Yanina Latorre reveló polémica información sobre Martín Migueles y contó a qué se dedica, pese a que Wanda Nara aseguró que es su entrenador. “Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León. Con esta chica tiene juicio por alimentos, pero no le pasa la guita y le da 700.000 pesos cada vez que se acuerda y puede. Pero, como dicen, vive en Nordelta, paga sus expensas y todo”, comenzó.

Esto fue lo que reveló Yanina Latorre sobre el supuesto nuevo novio de Wanda

A su vez, aseguró que tiene “otra hija grande de su pareja anterior” y completó: "Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana. Esto es lo que me llega de él".